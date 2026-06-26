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आपातकाल के 51 वर्ष को लेकर दिल्ली भाजपा ने आयोजित की संगोष्ठी, स्मृति ईरानी ने कांग्रस पर साधा निशाना

नई दिल्ली: आपातकाल के 51 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को दिल्ली भाजपा की ओर से 'संविधान हत्या दिवस' का आयोजन एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में किया गया. इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस आज युवाओं को संविधान और लोकतंत्र का दूसरा स्वरूप दिखाना चाहती है, जिसमें उनके हाथ में संविधान की एक किताब है और वो सरकार के खिलाफ भ्रांतियां फैलाने में लगी है. कांग्रेस दिखाना चाहती है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े संरक्षक हम हैं.

उन्होंने कहा, कांग्रेस भूल जाती है कि 25 जून, 1975 को देश में आपातकाल लगा करके जो लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया गया, उससे युवा पीढ़ी अनभिज्ञ नहीं है. आपातकाल के दौरान यातनाएं झेलने वाले हजारों लोग उन दिनों को नहीं भूल सकते हैं. इसलिए आज लोकतंत्र को नया स्वरूप देने की कांग्रेस कोशिश ना करे. देश की संसद में जिस तरीके से वह लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं, उससे पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए. राहुल गांधी संविधान की जो किताब लेकर घूमते हैं यह दिखावा है. सब लोग समझते हैं. देश का युवा आपातकाल के काले अध्याय से परिचित है. साथ ही जब अनगिनत लोकतंत्र सेनानी अपनी आपातकाल की यातनाओं को बताते हैं तो सुनने वाले भी स्तब्ध रह जाते हैं.

स्मृति ईरानी ने लोकतंत्र की हत्या के उदाहरण देते हुए बताया कि कांग्रेस की सहयोगी रही कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में किस तरह से सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर लोगों को मार दिया गया. केरल में ऐसे अनगिनत परिवार हैं, जिनको सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वह किसी दूसरी विचारधारा की आवाज उठाते थे. यह हमारे लोकतंत्र की ऐसी तस्वीर है जिसको कभी दिखाया नहीं गया.