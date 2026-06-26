आपातकाल के 51 वर्ष को लेकर दिल्ली भाजपा ने आयोजित की संगोष्ठी, स्मृति ईरानी ने कांग्रस पर साधा निशाना
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी संगोष्ठी को संबोधित किया. वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया.
Published : June 26, 2026 at 3:56 PM IST
नई दिल्ली: आपातकाल के 51 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को दिल्ली भाजपा की ओर से 'संविधान हत्या दिवस' का आयोजन एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में किया गया. इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस आज युवाओं को संविधान और लोकतंत्र का दूसरा स्वरूप दिखाना चाहती है, जिसमें उनके हाथ में संविधान की एक किताब है और वो सरकार के खिलाफ भ्रांतियां फैलाने में लगी है. कांग्रेस दिखाना चाहती है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े संरक्षक हम हैं.
उन्होंने कहा, कांग्रेस भूल जाती है कि 25 जून, 1975 को देश में आपातकाल लगा करके जो लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया गया, उससे युवा पीढ़ी अनभिज्ञ नहीं है. आपातकाल के दौरान यातनाएं झेलने वाले हजारों लोग उन दिनों को नहीं भूल सकते हैं. इसलिए आज लोकतंत्र को नया स्वरूप देने की कांग्रेस कोशिश ना करे. देश की संसद में जिस तरीके से वह लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं, उससे पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए. राहुल गांधी संविधान की जो किताब लेकर घूमते हैं यह दिखावा है. सब लोग समझते हैं. देश का युवा आपातकाल के काले अध्याय से परिचित है. साथ ही जब अनगिनत लोकतंत्र सेनानी अपनी आपातकाल की यातनाओं को बताते हैं तो सुनने वाले भी स्तब्ध रह जाते हैं.
स्मृति ईरानी ने लोकतंत्र की हत्या के उदाहरण देते हुए बताया कि कांग्रेस की सहयोगी रही कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में किस तरह से सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर लोगों को मार दिया गया. केरल में ऐसे अनगिनत परिवार हैं, जिनको सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वह किसी दूसरी विचारधारा की आवाज उठाते थे. यह हमारे लोकतंत्र की ऐसी तस्वीर है जिसको कभी दिखाया नहीं गया.
आज संविधान हत्या दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर आपातकाल के उस काले अध्याय को स्मरण किया, जिसने भारतीय लोकतंत्र, संविधान और नागरिक स्वतंत्रताओं पर गहरा आघात पहुँचाया था। इस अवसर पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले अनेक मीसा बंदियों का अभिनंदन कर उनके… pic.twitter.com/HMUVXwNDKG— Harsh Malhotra (@hdmalhotra) June 26, 2026
लोकतंत्र सेनानियों को किया गया सम्मानित
इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी गोष्ठी को संबोधित किया. इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कार्यक्रम में आए हुए लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानी उपस्थित रहे. इनमें प्रमुख रूप से पूर्व सांसद लाल बिहारी तिवारी, भाजपा के संस्थापक सदस्य डॉ. वेद व्यास महाजन, अशोक आहूजा सुरेश बिंदल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं विधायक व सांसद उपस्थित रहे. बता दें कि आपातकाल के विरोध में भाजपा हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मानती है.
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