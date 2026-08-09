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दिल्ली भाजपा का 16 प्रमुख जगहों पर शहीद सम्मान कार्यक्रम, कई बड़े नेता हुए शामिल

भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने शहीदों के सम्मान चलाया माल्यार्पण व स्वच्छता अभियान, बांसुरी स्वराज और अजय महावर समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद.

दिल्ली भाजपा का शहीद सम्मान कार्यक्रम
दिल्ली भाजपा का शहीद सम्मान कार्यक्रम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2026 at 2:42 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की ओर से राजधानीभर में शहीदों के सम्मान, माल्यार्पण एवं स्वच्छता को लेकर एक व्यापक अभियान चलाया गया. दिल्ली के सभी प्रमुख जिलों व मंडलों में स्थित 16 महत्वपूर्ण शहीद स्मारकों, महापुरुषों की प्रतिमाओं और प्रमुख चौकों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर साफ-सफाई की और माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की.

इसी कड़ी में खजूरी खास चौक पर घोंडा से भाजपा विधायक अजय महावर और प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत कश्यप की मौजूदगी में कारगिल शहीद अमर नायक दिनेश चंद्र शर्मा के स्मारक पर विशेष स्वच्छता व श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया.दिल्ली प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित इस प्रदेशव्यापी कार्यक्रम के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में पार्टी पदाधिकारियों, सांसदों और प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

खजूरी चौक पर विधायक अजय महावर ने खुद झाड़ू थामकर स्वच्छता का संदेश दिया और शहीद दिनेश चंद्र शर्मा को नमन किया.

दिल्ली भाजपा का शहीद सम्मान कार्यक्रम (ETV Bharat)
विधायक अजय महावर ने कहा कि शहीदों और देश के नायकों की धरोहरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखना हर नागरिक का कर्तव्य है. भाजपा कार्यकर्ता सदैव देश सेवा और राष्ट्र नायकों के सम्मान में समर्पित भाव से कार्य करते रहेंगे.राजधानी की 16 प्रमुख जगहों पर आयोजित हुए कार्यक्रम
स्थानबीजेपी नेता
खजूरी चौक अजय महावर एवं श्री रंजीत कश्यप
चितरंजन पार्कबांसुरी स्वराज
नजफगढ़राजेश भाटिया
मौजपुर चौक विनोद बछेती
लाजपत राय चौक सारिका जैन

दिल्ली के 11 केंद्रों पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. 'भारत माता की जय' और 'अमर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान' के नारों के साथ पूरी दिल्ली में देश भक्ति का माहौल देखने को मिला.

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