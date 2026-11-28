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दिल्ली BJP की नई कोर कमेटी घोषित: CM रेखा गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा समेत 12 दिग्गजों को मिली जगह

फाइल फोटो. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने और आगामी राजनीतिक रणनीतियों को धार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी नई प्रदेश कोर कमेटी का ऐलान कर दिया है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के निर्देशानुसार, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने शनिवार को 12 सदस्यीय मुख्य कोर कमेटी और तीन विशेष आमंत्रित सदस्यों की आधिकारिक सूची जारी की.

इस नई कोर कमेटी में सरकार और संगठन के शीर्ष चेहरों को शामिल कर अनुभव व युवा जोश का संतुलन साधने का प्रयास किया गया है. सूची में प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा को पहले स्थान पर रखा गया है, जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दूसरे स्थान पर जगह मिली है. इसके साथ ही संगठन के शिल्पकार माने जाने वाले प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन राणा भी इस महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली इकाई का हिस्सा हैं.