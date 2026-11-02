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दिल्ली में भाजपा सांसदों ने 1984 सिख दंगों को लेकर कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन, पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग उठाई

दिल्ली बीजेपी सांसदों की रैली ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: वर्ष 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के पीड़ित परिवारों की ओर से सोमवार को गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब से गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब तक मार्च निकाला गया. इस मार्च में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज और कमलजीत सिंह शेरावत शामिल हुईं. भाजपा नेता राजीव बब्बर सहित पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मार्च में मौजूद रहे.