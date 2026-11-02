दिल्ली में भाजपा सांसदों ने 1984 सिख दंगों को लेकर कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन, पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग उठाई
भाजपा के मार्च के माध्यम से पीड़ित परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की गई और उन्हें न्याय दिलाने की मांग उठाई गई.
Published : November 2, 2026 at 4:05 PM IST
नई दिल्ली: वर्ष 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के पीड़ित परिवारों की ओर से सोमवार को गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब से गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब तक मार्च निकाला गया. इस मार्च में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज और कमलजीत सिंह शेरावत शामिल हुईं. भाजपा नेता राजीव बब्बर सहित पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मार्च में मौजूद रहे.
मार्च के दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जानबूझकर उसी दिन रैली का आयोजन किया, जिस दिन वर्ष 1984 में सिख विरोधी नरसंहार की घटनाओं को अंजाम दिया गया था. भाजपा नेताओं ने कहा कि 1984 के नरसंहार में हजारों निर्दोष सिखों की जान गई थी और पीड़ित परिवार आज भी उस दर्द को झेल रहे हैं. गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब के मुख्य द्वार से शुरू हुआ यह मार्च गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब तक पहुंचा. इसमें नरसंहार से प्रभावित परिवारों ने हिस्सा लिया. मार्च के माध्यम से पीड़ित परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की गई और उन्हें न्याय दिलाने की मांग उठाई गई.
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भाजपा नेताओं ने कहा कि वर्ष 1984 के सिख विरोधी नरसंहार को कभी भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि भाजपा पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उनके न्याय की लड़ाई में हमेशा साथ देती रहेगी. साल 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के पीड़ित परिवारों की ओर से सोमवार को गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब से गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब तक मार्च निकाला गया. इस मार्च में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज और कमलजीत सिंह शेरावत भी शामिल हुईं. इस दौरान दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 1984 के नरसंहार के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का मुद्दा उठाया.
बता दें कि दिल्ली में 1 नवंबर रविवार को विपक्षी INDIA गठबंधन ने अपनी महारैली का आयोजन किया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इसके कड़े जवाब में दिल्ली और हरियाणा की सड़कों पर विशाल पदयात्राएं निकालीं. 1 नवंबर की यह तारीख देश के इतिहास में 1984 के दर्दनाक सिख विरोधी दंगों की याद दिलाती है. इसी दिन को लेकर बीजेपी ने सिख समुदाय की भावनाओं, पीड़ितों के दर्द और कांग्रेस के शासनकाल की विफलताओं को उजागर करते हुए हजारों की संख्या में पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता और दंगा पीड़ितों के परिवारों वालों ने विरोध का झंडा बुलंद किया.
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