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दिल्ली के BJP सांसद ने अकाल तख्त से मांगी माफी, सिख संगठनों की आपत्ति के बाद पहुंचे रामवीर सिंह बिधूड़ी

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने शनिवार को श्री अकाल तख्त साहिब पर व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सिख समुदाय से माफी मांगी. उन्होंने यह माफी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के निधन के बाद उनके आवास पर जाकर शोक जताने पर उपजे विवाद के संबंध में मांगी है. इस मामले को लेकर सिख संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सांसद ने यह कदम उठाया है. हालांकि उनके साथ बीजेपी के दो और सांसद योगेंद्र चंदोलिया और कमलजीत सहरावत भी सज्जन कुमार के घर गईं थीं.

गत अगस्त माह में भाजपा के तीन सांसद, जिनमें रामवीर सिंह बिधूड़ी भी शामिल थे, पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के निधन के बाद उनके घर सांत्वना देने पहुंचे थे. इस घटना के तूल पकड़ने और विभिन्न सिख संगठनों द्वारा विरोध जताए जाने के बाद, सांसद बिधूड़ी ने सितंबर माह में ही श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज को अपना लिखित स्पष्टीकरण और माफीनामा भेज दिया था. इस मामले में पार्टी अध्यक्ष ने भी नाराजगी जताई थी.

शनिवार को सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी स्वयं श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय पहुंचे और जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के समक्ष पेश हुए. इस दौरान शिरोमणि अकाली दल की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना भी विशेष रूप से मौजूद रहे. श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष बिधूड़ी ने स्पष्ट किया कि वह अपने सहयोगियों के कहने पर वहां गए थे और उनका उद्देश्य किसी भी प्रकार से सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था. उन्होंने सज्जन कुमार के घर जाने को अपनी बड़ी भूल बताया और इसके लिए क्षमादान की प्रार्थना की.

जत्थेदार ने इसे बताया सकारात्मक कदम

सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के बाद, बकौल बिधूड़ी श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने इसे एक 'सकारात्मक कदम' करार दिया. जत्थेदार ने कहा कि यह एक अच्छी बात है कि सांसद बिधूड़ी ने अपनी गलती का अहसास करते हुए सिख पंथ की सर्वोच्च संस्था के सामने आकर क्षमा मांगी है. उन्होंने कहा कि उस दौरान कांग्रेस से जुड़े कई अन्य नेता भी सज्जन कुमार के घर गए थे. उन नेताओं को भी अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और सिख समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए.

बता दे कि पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से बीजेपी जुट गई है. बीजेपी के बड़े नेता पंजाब में अलग-अलग अभियान के जरिए सड़कों पर उतर चुके हैं. ऐसे में यह मामला अधिक तूल न पकड़ें, इस रूप में इस माफी को भी देखा जा रहा है.

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