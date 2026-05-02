पश्चिम बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर गए दिल्ली बीजेपी के नेताओं को काउंटिंग के बाद लौटने के निर्देश
दिल्ली भाजपा के नेताओं को काउंटिंग की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी दी गई है.
Published : May 2, 2026 at 5:40 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव सहित 5 राज्यों में हुए चुनाव की मतगणना 4 मई को होनी प्रस्तावित है. ऐसे में दिल्ली भाजपा के जिन नेताओं की ड्यूटी बंगाल विधानसभा चुनाव में लगी थी उनको काउंटिंग तक बंगाल में ही पार्टी ने रुकने के निर्देश दिए हैं.
बंगाल चुनाव ड्यूटी में गए हुए मयूर विहार भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष धीरज जोशी ललित ने बताया कि पहले हम लोगों को दोनों चरण का मतदान होने के बाद वापस दिल्ली लौटना था. लेकिन, 29 अप्रैल की वोटिंग के बाद पार्टी से निर्देश मिला कि हमें 4 मई की काउंटिंग तक बंगाल में ही जहां-जहां जिस इलाके में ड्यूटी है उन सभी को अपने-अपने इलाकों में रुकना है. हम लोगों को यहां पर मतगणना की मॉनिटरिंग के लिए अब जिम्मेदारी दी गई है. बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में जो हमारे कार्यकर्ता मतगणना एजेंट बनाए गए हैं उनकी हम मॉनिटरिंग करेंगे.
धीरज जोशी लेते ने बताया कि इस निर्देश के बाद हम लोगों ने दिल्ली लौटने की अपनी फ्लाइट भी कैंसिल कर दी हैं अब हम 4 मई की मतगणना के बाद ही दिल्ली वापसी करेंगे.
बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दिल्ली बीजेपी के संगठन महामंत्री पवन राणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में दिल्ली बीजेपी के नेता, विधायक, पूर्व विधायक और कार्यकर्ता गए थे. इनमें प्रमुख रूप से लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा, पटपड़गंज के विधायक रवि नेगी, ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संतोष पाल सहित बड़ी संख्या में दिल्ली भाजपा के नेता कार्यकर्ता शामिल थे.
अभय वर्मा ने बताया कि बंगाल चुनाव में अंतिम चरण के 29 अप्रैल को हुए मतदान से पहले 28 अप्रैल को बुलाए गए दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के चलते मुझे दिल्ली लौटना पड़ा था. अब मैं भी एक मई को वापस बंगाल आ गया हूं. अब चार तारीख की मतगणना के बाद ही 5 तारीख को दिल्ली वापसी होगी.
बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित मान रही है. साथ ही इसी के चलते भाजपा ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है. भाजपा अब मतगणना के दिन भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है.
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