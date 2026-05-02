ETV Bharat / state

पश्चिम बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर गए दिल्ली बीजेपी के नेताओं को काउंटिंग के बाद लौटने के निर्देश

दिल्ली भाजपा के नेताओं को काउंटिंग की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी दी गई है.

ETV BHARAT
बंगाल चुनाव नतीजों को लेकर बीजेपी उत्साहित, कार्यकर्ताओं को मॉनिटरिंग के निर्देश (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 2, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव सहित 5 राज्यों में हुए चुनाव की मतगणना 4 मई को होनी प्रस्तावित है. ऐसे में दिल्ली भाजपा के जिन नेताओं की ड्यूटी बंगाल विधानसभा चुनाव में लगी थी उनको काउंटिंग तक बंगाल में ही पार्टी ने रुकने के निर्देश दिए हैं.

बंगाल चुनाव ड्यूटी में गए हुए मयूर विहार भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष धीरज जोशी ललित ने बताया कि पहले हम लोगों को दोनों चरण का मतदान होने के बाद वापस दिल्ली लौटना था. लेकिन, 29 अप्रैल की वोटिंग के बाद पार्टी से निर्देश मिला कि हमें 4 मई की काउंटिंग तक बंगाल में ही जहां-जहां जिस इलाके में ड्यूटी है उन सभी को अपने-अपने इलाकों में रुकना है. हम लोगों को यहां पर मतगणना की मॉनिटरिंग के लिए अब जिम्मेदारी दी गई है. बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में जो हमारे कार्यकर्ता मतगणना एजेंट बनाए गए हैं उनकी हम मॉनिटरिंग करेंगे.

धीरज जोशी लेते ने बताया कि इस निर्देश के बाद हम लोगों ने दिल्ली लौटने की अपनी फ्लाइट भी कैंसिल कर दी हैं अब हम 4 मई की मतगणना के बाद ही दिल्ली वापसी करेंगे.

दिल्ली बीजेपी के नेताओं को मतगणना के बाद लौटने के निर्देश
दिल्ली बीजेपी के नेताओं को मतगणना के बाद लौटने के निर्देश (ETV BHARAT)

बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दिल्ली बीजेपी के संगठन महामंत्री पवन राणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में दिल्ली बीजेपी के नेता, विधायक, पूर्व विधायक और कार्यकर्ता गए थे. इनमें प्रमुख रूप से लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा, पटपड़गंज के विधायक रवि नेगी, ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संतोष पाल सहित बड़ी संख्या में दिल्ली भाजपा के नेता कार्यकर्ता शामिल थे.

अभय वर्मा ने बताया कि बंगाल चुनाव में अंतिम चरण के 29 अप्रैल को हुए मतदान से पहले 28 अप्रैल को बुलाए गए दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के चलते मुझे दिल्ली लौटना पड़ा था. अब मैं भी एक मई को वापस बंगाल आ गया हूं. अब चार तारीख की मतगणना के बाद ही 5 तारीख को दिल्ली वापसी होगी.

बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित मान रही है. साथ ही इसी के चलते भाजपा ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है. भाजपा अब मतगणना के दिन भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है.

ये भी पढ़ें- लाइव बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: साउथ 24 परगना में रीपोलिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में झड़प, भारी पुलिस बल तैनात

ये भी पढ़ें- उत्तम नगर गोलीकांड पर सियासत तेज: AAP विधायक संजीव झा का LG को पत्र, कहा- ‘नफरत की राजनीति ने ली युवक की जान’

TAGGED:

BENGAL ELECTION 2026
DELHI BJP LEADERS
BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS
DELHI BJP LEADERS BENGAL ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.