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दिल्ली बीजेपी का 256 मंडलों में जनसंपर्क अभियान शुरू, 18 से 20 जून तक घर-घर पहुंचेगे सांसद-विधायक

18 से 20 जून तक बीजेपी जनसंपर्क अभियान के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाएगी. इस बीच सरकार की उपल्बधियां गिनाई जाएंगी.

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दिल्ली बीजेपी का 256 मंडलों में जनसंपर्क अभियान शुरू (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 18, 2026 at 10:36 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली बीजेपी ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष और दिल्ली सरकार के 16 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए गुरुवार से तीन दिवसीय विशेष जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की. यह अभियान 18 जून से 20 जून तक दिल्ली भाजपा के सभी 256 मंडलों में चलाया जाएगा.

अभियान के तहत सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता घर-घर जाकर जनता को केंद्र और दिल्ली सरकार के विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे. साथ ही सरकारों के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी नागरिकों को सौंपा जाएगा.

दिल्ली बीजेपी का डोर टू डोर अभियान (ETV BHARAT)

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने शाहदरा के भोलेनाथ नगर में अभियान का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने घर-घर जाकर लोगों से संवाद किया और केंद्र तथा दिल्ली सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी.

हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं को अब दिल्ली में प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिन्हें पिछली सरकारें लंबे समय तक पूरा नहीं कर सकीं. उन्होंने आयुष्मान भारत योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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दिल्ली बीजेपी का 256 मंडलों में जनसंपर्क अभियान शुरू (ETV BHARAT)

बीजेपी नेताओं के अनुसार, तीन दिनों तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लोगों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे और सरकार की उपलब्धियों तथा भविष्य की योजनाओं की जानकारी देंगे. पार्टी का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के साथ-साथ जनता से प्रत्यक्ष संवाद को मजबूत करना है.

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