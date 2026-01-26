ETV Bharat / state

दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष रहे प्रो वीके मल्होत्रा को पद्मभूषण और पूर्व JNU वीसी एम जगदीश कुमार को पद्मश्री सम्मान

प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा के निधन के बाद मरणोपरांत श्रेणी में उन्हें यह पद्मभूषण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. पिछले साल 30 सितंबर को विजय कुमार मल्होत्रा का उनके गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित सरकारी आवास पर निधन हो गया था. वहीं, एम जगदीश कुमार को जीवित रहते हुए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. वह पिछले साल आठ अप्रैल को यूजीसी चेयरमैन के पद पर रहते हुए सेवा निवृत्त हुए थे.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के द्वारा रविवार को जारी की गई पद्म पुरस्कारों की सूची में दिल्ली जनसंघ, दिल्ली जनता पार्टी और दिल्ली भाजपा के प्रथम अध्यक्ष रहे प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा को पद्मभूषण और जेएनयू के पूर्व कुलपति एवं यूजीसी के पूर्व चेयरमैन एम जगदीश कुमार को भी पद्मश्री देने की घोषणा की गई है.

विजय कुमार मल्होत्रा का जन्म 3 दिसंबर 1931 को ब्रिटिश भारत में पंजाब के लाहौर शहर में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है. वे कविराज ख़ज़ान चंद की सात संतानों में से चौथे नंबर के थे. मल्होत्रा को भारतीय राजनीतिज्ञ और एक खेल प्रशासक के रूप में आज भी याद किया जाता है. दिल्ली के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले प्रो. मल्होत्रा पीजीडीएवी कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर रहे और एक सफल खेल प्रशासक भी थे.

उन्होंने हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी और तीन दशकों से अधिक समय तक पीजीडीएवी कॉलेज में पढ़ाया. आपातकाल के दौरान वह 19 महीने जेल में भी रहे. मल्होत्रा दिल्ली प्रदेश जनसंघ के 1972 से 1975 तक तथा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के दो बार 1977-80 और 1980-84 तक अध्यक्ष चुने गए. मल्होत्रा का राजनीति में लंबा सक्रिय कैरियर रहा. केदारनाथ साहनी और मदन लाल खुराना के साथ मल्होत्रा को कई वर्षों तक दिल्ली में भाजपा को बचाए रखने का श्रेय दिया जाता है. उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत 1999 के भारतीय आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारी अंतर से पराजित करना माना जाता है. मल्होत्रा पिछले 45 वर्षों में दिल्ली से 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे.



विजय कुमार मल्होत्रा को माना जाता है दिल्ली के विकास का जनक

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा को भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रो. मल्होत्रा को यह महत्वपूर्ण सम्मान मिलने से ना सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता बल्कि पूरी दिल्ली के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज जो विकास दिखाई दे रहा है उसकी शुरुआत विजय कुमार मल्होत्रा जी ने की थी. वह दिल्ली के सबसे यंगेस्ट मुख्य कार्यकारी पार्षद रहे. दिल्ली और भाजपा के विकास में उनका योगदान अभूतपूर्व रहा. उन्होंने भाजपा को दिल्ली में खड़ा किया. दिल्ली का पहला फ्लाई ओवर पटेल नगर को मोती नगर से जोड़ने वाला दिल्ली का मुख्य कार्यकारी पार्षद (मुख्यमंत्री के बराबर दर्जा) रहते हुए वर्ष 1967 से 1971 में प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा ने बनवाया था. इसके साथ ही दिल्ली में 16 कॉलेज बनवाने का श्रेय भी प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा को जाता है. सचदेवा ने बताया कि प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा संसद में भाजपा संसदीय दल के उपनेता रहे. संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहे दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे. उन्होंने बताया जब मल्होत्रा जी के समय में भाजपा का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता था तो वह इतना प्रभावशाली होता था कि पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस तक छोड़नी पड़ती थी.

पूर्व जेएनयू वीसी एम जगदीश कुमार (ETV Bharat)

मामिडाला जगदीश कुमार का जन्म तेलंगाना के नलगोंडा जिले के टिपपर्थी मंडल के ममीडाला गांव में हुआ था. उन्होंने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमएस और पीएचडी की और कनाडा की वाटरलू यूनिवर्सिटी से पोस्ट-डॉक्टरल शोध किया. उन्होंने नैनो-इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, नैनोस्केल डिवाइस मॉडलिंग और सिमुलेशन में विशेषज्ञता भी प्राप्त की. उन्हें इससे पहले 2008 का आईबीएम फैकल्टी अवार्ड और 2013 में आईआईटी दिल्ली से शिक्षण में उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है. जनवरी 2016 से फरवरी 2022 तक वे जेएनयू के 12वें कुलपति रहे. अकादमिक दुनिया में लंबा अनुभव रखने वाले कुमार ने जेएनयू वीसी के रूप में कार्यकाल पूरा करने के बाद फरवरी 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन का पद संभाला. उनके नेतृत्व में यूजीसी ने स्नातक (यूजी) और परास्नातक (पीजी) शिक्षा में कई अहम सुधार शुरू किए.

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में बड़े और साहसिक फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले जगदीश कुमार द्वारा यूजीसी चेयरमैन के रूप में जहां एक ओर पढ़ाई को ज्यादा लचीला और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने के प्रयास हुए, वहीं साल 2016 में उनके जेएनयू में वीसी रहने के दौरान विवादित नारे भी लगे थे. तेलंगाना के एक छोटे से गांव से निकलकर देश की शिक्षा नीति का अहम चेहरा बनने तक का उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है. यूजीसी चेयरमैन के रूप में एम जगदीश कुमार का सबसे चर्चित फैसला प्रोफेसर भर्ती में पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म करना रहा.इसके अलावा, नई शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप छात्रों को एक से ज्यादा विषय एक साथ पढ़ने की आजादी दी गई. मल्टीपल एंट्री एग्जिट, क्रेडिट ट्रांसफर और फ्लेक्सिबल करिकुलम जैसे कदमों को उन्होंने मजबूती से आगे बढ़ाया.



