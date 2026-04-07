ETV Bharat / state

दिल्ली BJP के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के खिलाफ पुलिस आयुक्त को सौंपा शिकायत पत्र, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के एक बयान को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, खरगे ने असम में एक चुनावी रैली के दौरान आरएसएस-भाजपा की तुलना सांपों से की थी, जिस पर अब भाजपा ने कड़ा विरोध जताया है. इस सिलसिले में दिल्ली भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा से मुलाकात की और खरगे के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई.

दिल्ली भाजपा प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष का ब्यान ना सिर्फ भाजपा के प्रति मुस्लिम समुदाय में नफरत एवं हिंसा फैलाने का प्रयास है बल्कि चुनाव प्रचार नियमों की भी खुली अवहेलना है. अतः दिल्ली पुलिस आयुक्त कांग्रेस अध्यक्ष के भाषण का संज्ञान लें और एफआईआर दर्ज कर उचित न्यायिक कार्यवाई करें. प्रतिनिधिमंडल में केन्द्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ सांसद मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधूड़ी एवं कमलजीत सहरावत, अधिवक्ता संकेत गुप्ता और मीडिया विभाग प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर शामिल थे.

केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा, "आज पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस अपने दिवालियापन पर पहुंच पर गई है. चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं. ये ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे देश में कोई संविधान कोई कानून नहीं है. ये चुनाव जीतने के लिए दंगे भी करा सकते हैं. ये चुनाव जीतने के लिए किसी की भी जान लेने को कह सकते हैं. आज आपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुना कि वे RSS और BJP जो राष्ट्रवादी संगठन हैं. उनके बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि ये जहरीला सांप है, तो इससे साफ है कि ये देश में दंगे कराना चाहते हैं. आज हम दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिले हैं. हमारी मांग है कि इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए. एक तरह से ये देशद्रोह है."