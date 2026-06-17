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दिल्ली भाजपा का 'स्वच्छता अभियान', भाजपा के कई नेताओं ने लिया हिस्सा

इस अवसर पर हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली सामाजिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है. उन्होंने दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मियों और निजी सफाई कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए लोगों से कूड़ा इधर-उधर न फेंकने की अपील की.

पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेन मार्केट में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने स्थानीय विधायक अभय वर्मा के साथ अभियान की सांकेतिक शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया. अभियान के तहत लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन परिसर और आसपास की सड़कों की सफाई भी की गई.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने आज राजधानी के सभी 256 मंडलों में एक साथ व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया. अभियान के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेता, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में सफाई करते और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते नजर आए.

बता दें कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत का आह्वान किया था. आज उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के सभी 256 मंडलों में स्वच्छता अभियान चलाया गया है.

योगिता सिंह, भाजपा निगम पार्षद (ETV Bharat)

क्षेत्र में जमा कूड़े के ढेर साफ

दिल्ली भाजपा के महामंत्री एवं सांसद योगेन्द्र चांदोलिया ने महा स्वच्छता अभियान के तहत रोहिणी के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल परिसर में अभियान की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया. वहीं, दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही पश्चिमी दिल्ली के गुरु नानक नगर में स्वयं सफाई अभियान में शामिल हुए और क्षेत्र में जमा कूड़े के ढेर को साफ करवाया.

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के’ महाअभियान के अंतर्गत दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कालकाजी के बी-ब्लॉक स्थित हंसराज सेठी मार्ग पर स्वच्छता अभियान चलाया स्वच्छता अभियान में दिल्ली सरकार के विकास मंत्री कपिल मिश्रा भी शामिल हुए.

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष सरकार में पूरे होने पर आज दक्षिणी दिल्ली के नेहरू एंक्लेव इलाके में दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा महा स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिए. इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय निगम पार्षद योगिता सिंह और पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश मंत्री एस राहुल मौजूद रहे .महा स्वच्छता अभियान नेहरू एनक्लेव मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर कृष्णा मार्केट तक चलाया गया.



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