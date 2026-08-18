एसटीपी घोटाला: दिल्ली भाजपा और 'आप' आमने-सामने, हर्ष मल्होत्रा के आरोपों पर आप नेताओं का पलटवार
पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन और अन्य की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है.
Published : August 18, 2026 at 10:25 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में जल बोर्ड के एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) घोटाले से जुड़े मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन और अन्य की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच तीखा बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने इस कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर कड़े प्रहार किए हैं, वहीं 'आप' नेताओं ने इसे राजनीतिक बदले की भावना करार दिया है.
हर्ष मल्होत्रा के तीखे हमले
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि 'आप' सरकार के कार्यकाल के दौरान जल बोर्ड में हुए एसटीपी घोटाले में यह गिरफ्तारियां पूरी जांच और मनी ट्रेल स्थापित होने के बाद हुई हैं. उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने स्पष्ट किया है कि पैसों की लूट और बंदरबांट में तत्कालीन मंत्री, अधिकारी और ठेकेदार सभी शामिल थे. मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि इसी घोटाले के कारण 10 सालों में नालों पर एक भी एसटीपी नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से यमुना नदी लगातार मैली होती चली गई. उन्होंने अरविंद केजरीवाल से सामने आकर अपनी सरकार का अपराध स्वीकार करने की मांग करते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी.
एस.टी.पी. घोटाला एवं इसमे हुई पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन आदि की गिरफ्तारी ने साफ कर दिया है की आखिर क्यों केजरीवाल सरकार के 10 साल में एक भी एस.टी.पी. किसी नाले पर नही लगा और क्यों दस साल में यमुना और मैली हुई।#ACB जांच में पूरी Money Trail पकड़ी गई है।— Harsh Malhotra (@hdmalhotra) August 18, 2026
अरविंद केजरीवाल सामने…
आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया
दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे भाजपा की राजनीतिक साजिश बताया है. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा ने एक बार फिर सत्येन्द्र जैन को फर्जी मामले में गिरफ्तार करवाया है. उन्होंने कहा कि जेल में उनके साथ पहले जो हुआ वह सबको याद है, और यह नया मामला भी अंततः फर्जी साबित होगा. उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता सब देख रही है और मोदी सरकार का अंत तय है.
आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे चुनावी हथकंडा बताते हुए कहा कि पंजाब चुनाव से ठीक पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न मुद्दों से घिरी भाजपा एक बार फिर ईडी, एसीबी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. पार्टी नेता आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्येन्द्र जैन की गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की कार्रवाई का एक और उदाहरण है. सत्ता के अहंकार में भाजपा यह भूल गई है कि झूठ और अत्याचार की एक सीमा होती है और इस तानाशाही के खिलाफ पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी है.
पंजाब चुनाव से ठीक पहले पंजाब के सहप्रभारी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। पहले भी उनको ढाई साल तक फ़र्ज़ी मामले में जेल में रखा और अब फिर... एक और फ़र्ज़ी मामला।— Manish Sisodia (@msisodia) August 18, 2026
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