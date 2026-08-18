ETV Bharat / state

एसटीपी घोटाला: दिल्ली भाजपा और 'आप' आमने-सामने, हर्ष मल्होत्रा के आरोपों पर आप नेताओं का पलटवार

दिल्ली भाजपा और 'आप' आमने-सामने ( फाइल फोट )