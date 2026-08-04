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दिल्ली भाजपा में लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति, पहली बार प्रदेश टीम में सांसद व विधायक को नहीं मिली जगह

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए सातों लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है.

Delhi BJP Appoints In-Charges for All Seven Lok Sabha Seats
दिल्ली भाजपा में लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 4, 2026 at 2:19 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने संगठन को मजबूत और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सातों लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है. नई प्रदेश टीम में सांसदों और विधायकों को जगह न देकर संगठन आधारित नेतृत्व पर जोर दिया गया है. नए प्रभारियों में तीनों प्रदेश महामंत्रियों को दो-दो लोकसभा सीटों के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई. साथ ही एक प्रदेश उपाध्यक्ष को एक लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है. नई टीम में नए चेहरों, महिलाओं और सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता देने के साथ यमुनापार के नेताओं का प्रभाव भी साफ तौर पर देखने को मिला.

प्रदेश महामंत्रियों को इन सीटों पर बनाया प्रभारी

तीनों प्रदेश महामंत्रियों की बात करें तो प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल को नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया गया है. दूसरी प्रदेश महामंत्री योगिता सिंह को पश्चिमी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया गया है. वहीं, तीसरे प्रदेश महामंत्री मोहनलाल गिहारा को उत्तर पूर्वी दिल्ली एवं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है. इसी तरह चांदनी चौक लोकसभा सीट की जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश भाटिया को दी गई है. इससे पहले घोषित की गई प्रदेश की टीम में कुछ पुराने चेहरों के साथ ही अधिकतर नए लोगों को मौका दिया गया है. टीम में महिला प्रतिनिधित्व सहित जातियों के समीकरण को भी बखूबी साधा गया है.

कुछ का प्रमोशन और कुछ को दिखाया बाहर का रास्‍ता

दिल्ली भाजपा की प्रदेश टीम में कुछ लोगों का प्रमोशन हुआ है तो कुछ को बाहर भी किया गया है. इसके साथ ही मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों में चार लोगों को फिर से मौका दिया गया है. वहीं प्रदेश महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण तीनों पदों पर जाति संतुलन में एक वैश्य, एक क्षत्रिय और एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जगह दी गई है. करीब डेढ़ साल पहले जिला अध्यक्ष बनाई गई नजफगढ़ जिले के राज शर्मा को जिले से प्रमोट करके सीधा प्रदेश मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है. उनकी जगह नजफगढ़ जिले का जिला अध्यक्ष मुकेश मिश्रा को बनाया गया. अब भाजपा के 14 सांगठनिक जिलों में से सिर्फ एक जिले की कमान महिला के हाथ में है. दक्षिणी जिले की जिला अध्यक्ष माया बिष्ट भाजपा की एकमात्र महिला जिला अध्यक्ष रह गई हैं. इससे जहां प्रदेश टीम में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है तो वही जिला अध्यक्ष के रूप में एक महिला का प्रतिनिधित्व कम हुआ है.

शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा (ETV Bharat)

यमुनापार का दबदबा

दिल्ली भाजपा की नई प्रदेश कमेटी में यमुनापार का दबदबा देखने को मिला है. उल्लेखनीय है कि प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा यमुनापार के रहने वाले हैं. 10 में से पांच प्रदेश उपाध्यक्ष यमुनापार के ही हैं. इनमें रिचा पांडे मिश्रा, कौशल मिश्रा, सारिका जैन, विनोद बछेती और रंजीत कश्यप शामिल हैं. प्रदेश महामंत्री में विष्णु मित्तल यमुना पार के ही हैं. प्रदेश मंत्री की बात करें तो रोहित चहल यमुनापार प्रीत विहार के ही रहने वाले हैं.

इसके अलावा प्रवीणा शर्मा और गुरमीत सिंह सूरा भी यमुनापार के ही निवासी हैं. कार्यालय मंत्री बनाए गए कैलाश जैन भी खुद हर्ष मल्होत्रा के गृह जिले नवीन शाहदरा के ही रहने वाले हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं. इसके साथ ही आईटी प्रमुख बनाए गए पुनीत अग्रवाल भी जमुनापार की ही रहने वाले हैं. इसी तरह पार्टी मुख्य प्रवक्ता बनाए गए डॉक्टर अनिल गुप्ता यमुनापार के ही नवीन शाहदरा जिले के निवासी हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं. वहीं, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए संतोष पाल यमुनापार के ही लक्ष्मी नगर के रहने वाले हैं और निगम पार्षद रहे हैं. इस तरह से भाजपा की प्रदेश की टीम में यमुनापार का दबदबा साफ दिखाई देता है.

इन नेताओं को फिर से मिला मौका

प्रदेश टीम की बात करें तो सुनील यादव और रिचा पांडे को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. इन्हें फिर से प्रदेश में मौका दिया गया. इससे पहले रिचा पांडे मिश्रा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी. जबकि सुनील यादव ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे. वहीं, पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे कौशल मिश्रा को भी प्रदेश की नई टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर मौका दिया गया है. वहीं महिला मोर्चा की टीम में शामिल रहीं और प्रदेश महिला मोर्चा की प्रवक्ता रहीं सारिका जैन को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर के मौका दिया गया है. पिछली प्रदेश की टीम में प्रदेश मंत्री रहे विनोद बछेती को प्रमोशन करके प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. विक्रम बिधूड़ी को प्रदेश प्रवक्ता से प्रमोट करके प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है.

पुरानी टीम के इन नेताओं का नई टीम में भी पद रहा बरकरार

फिर से मौका पाने वाले नेताओं में प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग, प्रदेश मंत्री गौरव खारी, कार्यालय शहर मंत्री अमित कुमार गुप्ता, सोशल मीडिया प्रमुख डॉक्टर रोहित उपाध्याय, मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर, पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संतोष ओजा, किसान मोर्चा के प्रतिशत देवेंद्र सोलंकी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष क मीना और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनीश अब्बासी का पद बरकरार रहा. इनको फिर से अपने मौजूदा पदों पर ही मौका दिया गया है. प्रदेश भाजपा के नए मुखिया हसन मुद्रा के द्वारा भी इन लोगों में उनके कामकाज को लेकर के विश्वास जताया गया है.

इन्‍हें पहली बार मिला मौका

दिल्ली भाजपा की प्रदेश टीम में पहली बार मौका पाने वाले लोगों की बात करें तो इनमें प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश भाटिया, रंजीत कश्यप, सोना कुमारी, नरेश वशिष्ठ, रोहित चहल, रजत चौधरी, लाजपत राय, राज शर्मा ल, अभिषेक टंडन, प्रवीणा शर्मा और गुरमीत सिंह सूरा के नाम शामिल हैं. इन लोगों को पहली बार प्रदेश भाजपा की टीम में मौका दिया गया है. रोहित चहल इससे पहले युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय मंत्री थे तो वहीं अभिषेक टंडन दिल्ली युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी थे. वह सीधे तौर पर प्रदेश की टीम में शामिल नहीं थे. जब विराज शर्मा नजफगढ़ जिले की जिला अध्यक्ष थीं.

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