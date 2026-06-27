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दिल्ली भाजपा ने अपने 14 में से 11 जिलों की जिला कमेटियों का किया ऐलान, जानिए किस-किस को मिली जगह

तीन जिलों उत्तर बाहरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और नजफगढ़ की सूची बाद में जारी होगी.

दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा
दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 27, 2026 at 5:34 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की सहमति से 14 संगठनात्मक जिलों में से 11 जिलों की जिला कमेटी की घोषणा कर दी है. घोषित जिला पदाधिकारियो में 6 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 6 मंत्री, एक कोषाध्यक्ष, एक कार्यालय मंत्री, एक आईटी प्रमुख और एक सोशल मीडिया प्रमुख को जगह दी गई है.

जिला पदाधिकारियों की घोषणा होने पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि हमने 11 जिलों के पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रतिबद्धता के अनुसार 33% महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है और युवाओं को भी पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए हैं. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के पदाधिकारी नियुक्ति में भी सभी मानकों का सख्ती से पालन किया गया है.

दिल्ली भाजपा ने अपने 14 में से 11 जिलों की जिला कमेटियों का किया ऐलान
दिल्ली भाजपा ने अपने 14 में से 11 जिलों की जिला कमेटियों का किया ऐलान (ETV Bharat)

मल्होत्रा ने कहा कि नई संगठनात्मक व्यवस्था दिल्ली की जनता की सेवा के लिए पार्टी संगठन को अधिक ऊर्जा और मजबूती प्रदान करेगी. दिल्ली भाजपा की ओर से बताया गया है कि तीन जिलों उत्तर बाहरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और नजफगढ़ की सूची बाद में जारी होगी.

दिल्ली भाजपा ने अपने 14 में से 11 जिलों की जिला कमेटियों का किया ऐलान
दिल्ली भाजपा ने अपने 14 में से 11 जिलों की जिला कमेटियों का किया ऐलान (27019140)

बता दें कि दिल्ली भाजपा में सभी 14 जिला अध्यक्षों की घोषणा लगभग 1 वर्ष पहले कर दी गई थी. उसके बाद से जिला कमेटियों का गठन लंबित था. नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के प्रदेश की कमान संभालने के बाद जिला कमेटियों का गठन करने के लिए तुरंत पर्यवेक्षकों की घोषणा करने के बाद जिला कमेटी में घोषणा की गई है. वहीं, कुछ मंडल अध्यक्षों के पद भी खाली चल रहे थे जिनकी भी अब घोषणा की गई है.

दिल्ली भाजपा ने अपने 14 में से 11 जिलों की जिला कमेटियों का किया ऐलान
दिल्ली भाजपा ने अपने 14 में से 11 जिलों की जिला कमेटियों का किया ऐलान (ETV Bharat)

भाजपा की 14 में से दो जिलाध्यक्ष महिला

बता दें कि संगठन पर्व के तहत पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के कार्यकाल के दौरान ही सभी 14 जिला अध्यक्षों और अधिकांश मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई थी. लेकिन जिला कमेटी और मंडल कमेटी का गठन नहीं हो सका था जो अब किया गया है. महिलाओं के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए भाजपा ने जिला कमेटी में उपाध्यक्ष, मंत्री और महामंत्री सभी पदों पर महिलाओं को जगह दी है.

दिल्ली भाजपा ने अपने 14 में से 11 जिलों की जिला कमेटियों का किया ऐलान
दिल्ली भाजपा ने अपने 14 में से 11 जिलों की जिला कमेटियों का किया ऐलान (ETV Bharat)

भाजपा की 14 जिला अध्यक्षों में से 2 जिला अध्यक्ष महिलाएं हैं, जिनमें नजफगढ़ में राज शर्मा और दक्षिणी दिल्ली में माया बिष्ट शामिल हैं. जबकि 12 जिला अध्यक्ष के पदों पर पुरुषों का कब्जा है. लेकिन अब भाजपा ने इस बार महिलाओं को जिला कमेटी में 33% आरक्षण देकर के महिलाओं को संसद और विधानसभा में आरक्षण दिलाने के अपने एजेंडे को साफ कर दिया है. साथ ही इसके माध्यम से विपक्ष को भी गिरने के लिए एक नया दांव चल दिया है.

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