ETV Bharat / state

दिल्ली: घर में घुसकर फायरिंग और चाकूबाजी, अकबर हत्याकांड का बदला लेने आए चार नाबालिग पकड़े गए

डीसीपी आर पी मीणा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: शाहदरा के भीकम सिंह कॉलोनी में घर में घुसकर फायरिंग और चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने कुछ ही घंटों में चार नाबालिगों को पकड़ लिया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर पिछले साल सीमापुरी में हुई अकबर की हत्या का बदला लेने की साजिश के तहत जावेद के घर पहुंचे थे. आरोपियों के कब्जे से सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और दो चाकू बरामद किए गए हैं. घटनास्थल से 7.65 एमएम के चार खाली खोखे भी मिले हैं.