दिल्ली: घर में घुसकर फायरिंग और चाकूबाजी, अकबर हत्याकांड का बदला लेने आए चार नाबालिग पकड़े गए
शाहदरा के भीकम सिंह कॉलोनी में घर में घुसकर फायरिंग और चाकू से हमला मामले में पुलिस ने चार नाबालिगों को पकड़ लिया है.
Published : October 7, 2026 at 7:10 PM IST
नई दिल्ली: शाहदरा के भीकम सिंह कॉलोनी में घर में घुसकर फायरिंग और चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने कुछ ही घंटों में चार नाबालिगों को पकड़ लिया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर पिछले साल सीमापुरी में हुई अकबर की हत्या का बदला लेने की साजिश के तहत जावेद के घर पहुंचे थे. आरोपियों के कब्जे से सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और दो चाकू बरामद किए गए हैं. घटनास्थल से 7.65 एमएम के चार खाली खोखे भी मिले हैं.
पुलिस के मुताबिक, चारों आरोपी 17 साल के हैं और कथित तौर पर अकबर हत्याकांड का बदला लेने की साजिश के तहत वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे. आरोपियों के पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और दो चाकू बरामद किए गए हैं. घटनास्थल से 7.65 एमएम के चार खाली खोखे भी बरामद हुए. डीसीपी आर पी मीणा ने बताया कि 5 अक्टूबर की रात करीब 9:20 बजे फर्श बाजार थाना पुलिस को भीकम सिंह कॉलोनी के एक मकान में कुछ लोगों के घुसने और गोली चलने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो जावेद (21) घायल मिला. उसके बाएं हाथ में गोली लगी थी और गर्दन पर चाकू से चोट के निशान थे. जावेद की मौसी मैमूना (31) पर भी चाकू से हमला किया गया था. दोनों घायलों को इलाज के लिए हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया.
घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और स्थानीय मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया. जांच के दौरान 6 और 7 अक्टूबर की दरम्यानी रात संदिग्धों के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने चारों नाबालिगों को पकड़ लिया. पुलिस के अनुसार, पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों का कथित मेंटर वसीम था, जो शास्त्री पार्क थाने का घोषित बदमाश था. पुलिस के मुताबिक, वसीम अकबर का दोस्त था. पिछले साल सीमापुरी इलाके में अकबर की हत्या कर दी गई थी. आरोप है कि वसीम ने अकबर की हत्या का बदला लेने के लिए इन नाबालिगों को कहा था.
हालांकि, इस साल जनवरी में वसीम की उसके ही भतीजे ने हत्या कर दी थी. इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर वसीम की इच्छा पूरी करने का फैसला किया. पुलिस के मुताबिक, 5 अक्टूबर को आरोपियों ने जावेद के घर की रेकी की और उसकी मौजूदगी की पुष्टि करने के बाद घर में घुसकर फायरिंग और चाकू से हमला किया. पुलिस ने बताया कि पकड़े गए नाबालिगों में कुछ पहले भी हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों में शामिल रहे हैं. मामले में आगे की जांच जारी है.
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