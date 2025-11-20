ETV Bharat / state

दिल्ली वाले ध्यान दें! 21 से 23 नवंबर तक बदला रहेगा भाटी माइंस क्षेत्र का ट्रैफिक पैटर्न, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 20, 2025 at 10:59 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में स्थित भाटी माइंस क्षेत्र में 21 नवंबर से 23 नवंबर 2025 तक राधा स्वामी सत्संग ब्यास का विशाल आयोजन होने जा रहा है. छतरपुर–मेहरौली बेल्ट में आयोजित होने वाले इस तीन दिवसीय कार्यक्रम के लिए देश-विदेश से लाखों भक्तों के पहुंचने की संभावना है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भीड़ व वाहनों के दबाव को देखते हुए विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिससे भक्तों की आवाजाही सुचारू रहे और सामान्य यातायात प्रभावित न हो.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक भक्त 21 नवंबर को सुबह 5 बजे से सत्संग परिसर में पहुंचना शुरू कर देंगे. 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं के इस दौरान परिसर में जुटने के आसार हैं, जिनमें से लगभग 80 हजार भक्त रात्रि प्रवास करेंगे, जबकि शेष लोग दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों से प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक पहुंचेंगे और लौट जाएंगे. विवाह का मौसम भी ट्रैफिक चुनौती को बढ़ा रहा है. क्योंकि भाटी माइंस व आसपास के रूटों पर बड़ी संख्या में बैंक्वेट हॉल, फार्महाउस और इवेंट वेन्यू स्थित हैं, जहां पहले से कई शादियों की बुकिंग भी है.

दिल्ली ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की
दिल्ली ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की (ETV Bharat)
सुरक्षा व सुगमता सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों के प्रवेश मार्ग में बदलाव किया है. सभी वाहनों का प्रवेश केवल भाटी माइंस रोड से ही होगा. भक्तों को सलाह दी गई है कि वे सुबह 5 बजे से पहले पहुंचें, जिससे जाम से बच सकें. आयोजकों ने अलग-अलग श्रेणी के भक्तों और वाहनों के लिए अलग एंट्री पॉइंट बनाए हैं. फरीदाबाद व गुरुग्राम से आने वाले लोगों को डेहरा बॉर्डर से आने की सलाह दी गई है. ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात प्रबंधन के तहत भारी वाहनों (HTVs) को सुबह 4 बजे से शाम 8 बजे तक भाटी माइंस रोड (SSN मार्ग से गुरुग्राम टी-पॉइंट तक) पर प्रतिबंधित किया गया है. वाहन चालकों को मंडी रोड–जौनापुर कट व मल्लू फार्म–बांध रोड कट जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा. वहीं, आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस, फायर व पुलिस की गाड़ियों को बिना किसी रोक-टोक के आवागमन की अनुमति रहेगी.

आम लोगों को सलाह दी गई है कि वे भारी भीड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें. यथासंभव सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. साथ ही पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन कर यात्रा को सरल बनाएं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि वास्तविक समय के अपडेट उनकी वेबसाइट, सोशल मीडिया चैनलों व हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे. तीन दिनों तक लाखों भक्तों की मौजूदगी के बीच यह ट्रैफिक प्लान दिल्ली की सड़कों पर भीड़ को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाएगा.

