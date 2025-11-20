दिल्ली वाले ध्यान दें! 21 से 23 नवंबर तक बदला रहेगा भाटी माइंस क्षेत्र का ट्रैफिक पैटर्न, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
Published : November 20, 2025 at 10:59 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में स्थित भाटी माइंस क्षेत्र में 21 नवंबर से 23 नवंबर 2025 तक राधा स्वामी सत्संग ब्यास का विशाल आयोजन होने जा रहा है. छतरपुर–मेहरौली बेल्ट में आयोजित होने वाले इस तीन दिवसीय कार्यक्रम के लिए देश-विदेश से लाखों भक्तों के पहुंचने की संभावना है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भीड़ व वाहनों के दबाव को देखते हुए विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिससे भक्तों की आवाजाही सुचारू रहे और सामान्य यातायात प्रभावित न हो.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक भक्त 21 नवंबर को सुबह 5 बजे से सत्संग परिसर में पहुंचना शुरू कर देंगे. 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं के इस दौरान परिसर में जुटने के आसार हैं, जिनमें से लगभग 80 हजार भक्त रात्रि प्रवास करेंगे, जबकि शेष लोग दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों से प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक पहुंचेंगे और लौट जाएंगे. विवाह का मौसम भी ट्रैफिक चुनौती को बढ़ा रहा है. क्योंकि भाटी माइंस व आसपास के रूटों पर बड़ी संख्या में बैंक्वेट हॉल, फार्महाउस और इवेंट वेन्यू स्थित हैं, जहां पहले से कई शादियों की बुकिंग भी है.
आम लोगों को सलाह दी गई है कि वे भारी भीड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें. यथासंभव सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. साथ ही पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन कर यात्रा को सरल बनाएं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि वास्तविक समय के अपडेट उनकी वेबसाइट, सोशल मीडिया चैनलों व हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे. तीन दिनों तक लाखों भक्तों की मौजूदगी के बीच यह ट्रैफिक प्लान दिल्ली की सड़कों पर भीड़ को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाएगा.
