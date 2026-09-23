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दिल्ली में नकली रेबीज वैक्सीन रैकेट का भंडाफोड़: भागीरथ पैलेस से 481 यूनिट जब्त, कानपुर से जुड़े तार

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े नकली दवा रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने भागीरथ पैलेस स्थित एक फर्म पर छापेमारी कर करीब 2 लाख रुपये कीमत की नकली रेबीज वैक्सीन की 481 यूनिट जब्त की हैं. इस मामले के तार उत्तर प्रदेश के कानपुर से जुड़े होने की बात सामने आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है.

स्वास्थ्य मंत्री मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नकली और मिलावटी दवाइयां बेचने वालों के खिलाफ सरकार की नीति 'जीरो टॉलरेंस' की है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "रेबीज एक बेहद गंभीर और कई मामलों में जानलेवा बीमारी है. ऐसे में रेबीज वैक्सीन की गुणवत्ता या सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस गैर-कानूनी धंधे में शामिल दोषियों के खिलाफ 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940' के प्रावधानों के तहत बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

भागीरथ पैलेस के तीन परिसरों पर छापेमारी

दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को मिली गुप्त सूचना और निर्देशों के आधार पर विभाग की एक विशेष टीम ने राजधानी के प्रमुख दवा बाजार भागीरथ पैलेस में तीन अलग-अलग परिसरों पर गहन तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान टीम ने बिक्री परिसर और गोदाम से 'Rabies Vaccine, Human I.P. (Purified Vero Cell Rabies Vaccine) – (Abhayrab)' की 481 नकली यूनिट बरामद कीं. जब इस मामले की पुष्टि मूल निर्माता कंपनी 'एम/एस ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, तेलंगाना' से की गई, तो उन्होंने साफ किया कि बरामद वैक्सीन का यह बैच उनकी कंपनी द्वारा जारी ही नहीं किया गया था यानी पूरी तरह नकली था.

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