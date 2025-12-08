ETV Bharat / state

डिजिटल ऑडिट मॉनिटरिंग पोर्टल को पूरी तरह लागू करने वाली पहली विधानसभा बनी दिल्ली

बैठक में दिया गया प्रेजेंटेशन सोमवार की शाम हुई इस बैठक में सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष अजय महावर, भारत सरकार के महालेखाधिकारी (ऑडिट) अमनदीप छथा, वित्त सचिव शुर्भीर सिंह, वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा निदेशालय ऑडिट के अधिकारी उपस्थित थे. इस बैठक में APMS की कार्यप्रणाली का प्रजेंटेशन प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसमें बताया गया कि पोर्टल किस प्रकार ऑडिट पैराग्राफ के प्रत्येक चरण को दर्ज करता है, ऑडिट कार्यालय की टिप्पणियां, विभागीय उत्तर, विलंब की स्थिति तथा पालन करने के वास्तविक-समय में दर्शाता है.

गुप्ता ने कहा कि ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू करने का मकसद पारदर्शिता तथा जवाबदेह ऑडिट फॉलो-अप करना है. उन्होंने पोर्टल पर प्रदर्शित आंकड़ों की समीक्षा करते हुए चिंता व्यक्त की, कि विभिन्न विभागों द्वारा 142 ऑडिट पैराग्राफ़ अपलोड किए गए थे, जबकि केवल 30 एक्शन टेकन नोट्स (ATNs) प्रस्तुत किए गए थे. उन्होंने कहा कि ऐसी लंबित स्थिति उचित नहीं है और सार्वजनिक लेखा समिति को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए समयबद्ध एवं पूर्ण प्रतिक्रियाएं अनिवार्य हैं.

नई दिल्ली: '' ऑडिट पैरा मोनिटरिंग सिस्टम (APMS) अब दिल्ली सरकार में पूर्णतः सक्रिय कर दिया गया है और दिल्ली संभवतः देश की पहली राज्य विधानसभा है जिसने इतने वास्तविक-समय वाले ऑडिट मॉनिटरिंग पोर्टल को लागू किया है,” यह बात विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में कही.

विजेंद्र गुप्ता, विधानसभा स्पीकर (ETV BHARAT)

बैठक में ऑडिट फॉलो-अप की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा हुई. यह सामने आया कि कई विभागों द्वारा अपलोड किए गए उत्तर निर्धारित प्रारूप में नहीं थे, जिसके कारण उन्हें सार्वजनिक लेखा समिति के समक्ष नहीं रखा जा सका. कई उत्तरों पर आवश्यक हस्ताक्षर नहीं थे, कुछ में ऑडिट टिप्पणियों का उत्तर नहीं था और कुछ उत्तर ऑडिट अवलोकनों से मेल नहीं खाते थे.

ऑडिट पैरा मोनिटरिंग सिस्टम लागू करने वाला दिल्ली पहला राज्य (ETV BHARAT)

APMS का उद्देश्य ऑडिट निरीक्षण को आधुनिक बनाना

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार की कमियां ऑडिट प्रक्रिया को कमजोर करती हैं और समिति द्वारा विषयों की सार्थक परीक्षा में अनावश्यक देरी उत्पन्न करती हैं. गुप्ता ने कहा कि APMS का उद्देश्य ऑडिट निरीक्षण को आधुनिक बनाना, मैनुअल फाइल मूवमेंट को कम करना तथा दिल्ली सरकार के वित्तीय जवाबदेही ढांचे को मजबूत करना है. उन्होंने उल्लेख किया कि इस वर्ष कई लंबित CAG रिपोर्टें सदन में प्रस्तुत की गई हैं और आगामी PAC बैठकों से पूर्व विभागीय कार्यवाही समय पर पूर्ण होना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि APMS ऑडिट चक्र में स्पष्टता, संरचना और अनुशासन लाता है तथा अनुपालन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय करता है.



जानिए क्या होता है APMS

APMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा विकसित तथा नियंत्रक जनरल ऑफ अकाउंट्स द्वारा सार्वजनिक लेखा समिति के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाया गया है. यह सिस्टम ऑडिट पैराग्राफ, एक्शन टेकन नोट्स और एक्शन टेकन रिप्लाईज़ की एंड-टू-एंड मॉनिटरिंग सक्षम बनाती है. इसमें मूल ऑडिट टिप्पणी, पहचानी गई कमियाँ, प्रत्येक चरण की टिप्पणियाँ, विभागीय उत्तर, उत्तरों की स्वीकार करने या वापसी तथा अंतिम निस्तारण की समय-सीमा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है. पूर्व में यह सिस्टम आंशिक रूप से ही उपयोग में थी, परंतु अब एकीकृत रूप से दिल्ली विधानसभा के लिए पूरी तरह संचालित है और एक पारदर्शी, ट्रेस करने योग्य ऑडिट प्रक्रिया उपलब्ध कराती है.

