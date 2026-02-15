ETV Bharat / state

बवाना प्लास्टिक कारोबारी हत्याकांड में बड़ी सफलता: पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली की आउटर नॉर्थ जिला पुलिस ने बवाना में प्लास्टिक कारोबारी की गोली मारकर हत्या के सनसनीखेज मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है. बीती रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. जानकारी के अनुसार बीती 9 फरवरी को बवाना थाना इलाके बवाना ओधोगिक इलाके में एक वप्लास्टिक कारोबारी जोकि पैसे के लेन देन का भी काम करते थे, उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी, मृतक की पहचान वैभव गाँधी के रूप के हुई थी, जिनकी बावना में ही फैक्ट्री थी और उसी के पास इनकी हत्या की गयी थी.

इस सनसनी खेज़ हत्याकांड के बाद कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जुड़े रणदीप मलिक और अनिल पंडित ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी. सोशल मीडिया के जरिए यह दावा किया गया था कि रंगदारी न देने के कारण व्यापारी की हत्या की गई. जिसके बाद से ही इलाके के लोगो खासतौर से व्यपारियों में एक तरफ जहां दहशत और डर का माहौल था. वहीँ दूसरी तरफ पुलिस के प्रति भी खासी नाराज़गी थी....

बवाना प्लास्टिक कारोबारी हत्याकांड में बड़ी सफलता: घटना के बाद आउटर नॉर्थ पुलिस ने कई विशेष टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की. लगातार दबिश और तकनीकी निगरानी के बाद बीती रात मुनक नहर के पास आरोपी के आने की पुख्ता सुचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर ट्रेप लगाया और ज़ब वहां आरोपी को रुकने का इशारा किया तो आरोपी ने पुलिस पर ही दो राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दो गोलियां चलाईं, जो आरोपी के पैर में लगीं. घायल हालत में आरोपी को काबू कर लिया गया. इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और सुरक्षा के बीच हिरासत में लिया गया.