बवाना प्लास्टिक कारोबारी हत्याकांड में बड़ी सफलता: पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली के बवाना इलाके में 9 फरवरी को एक प्लास्टिक कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
Published : February 15, 2026 at 5:23 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की आउटर नॉर्थ जिला पुलिस ने बवाना में प्लास्टिक कारोबारी की गोली मारकर हत्या के सनसनीखेज मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है. बीती रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. जानकारी के अनुसार बीती 9 फरवरी को बवाना थाना इलाके बवाना ओधोगिक इलाके में एक वप्लास्टिक कारोबारी जोकि पैसे के लेन देन का भी काम करते थे, उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी, मृतक की पहचान वैभव गाँधी के रूप के हुई थी, जिनकी बावना में ही फैक्ट्री थी और उसी के पास इनकी हत्या की गयी थी.
इस सनसनी खेज़ हत्याकांड के बाद कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जुड़े रणदीप मलिक और अनिल पंडित ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी. सोशल मीडिया के जरिए यह दावा किया गया था कि रंगदारी न देने के कारण व्यापारी की हत्या की गई. जिसके बाद से ही इलाके के लोगो खासतौर से व्यपारियों में एक तरफ जहां दहशत और डर का माहौल था. वहीँ दूसरी तरफ पुलिस के प्रति भी खासी नाराज़गी थी....
बवाना प्लास्टिक कारोबारी हत्याकांड में बड़ी सफलता: घटना के बाद आउटर नॉर्थ पुलिस ने कई विशेष टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की. लगातार दबिश और तकनीकी निगरानी के बाद बीती रात मुनक नहर के पास आरोपी के आने की पुख्ता सुचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर ट्रेप लगाया और ज़ब वहां आरोपी को रुकने का इशारा किया तो आरोपी ने पुलिस पर ही दो राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दो गोलियां चलाईं, जो आरोपी के पैर में लगीं. घायल हालत में आरोपी को काबू कर लिया गया. इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और सुरक्षा के बीच हिरासत में लिया गया.
पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार: स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने बताया कि बवाना थाना की क्रैक टीम द्वारा बड़ी मेहनत के बाद कार्यवाही को अंजाम दिया गया. इसमें जो क्रिमिनल शामिल थे, उन्होंने लूट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया, परंतु जो व्यापारी है वो भागने लगा तो इन्होंने इसपर गोली चला दी ओर अभी तक ऐसा कोई कनेक्शन सामने नहीं आया कि इस वारदात में विश्नोई गैंग का हाथ हो, इसपर भी जांच चल रही है. पुलिस इसकी जांच कर रही है कि आखिर विश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी क्यों ली व्यापारी रोज पैसे का लेने देने का काम करते थे.
पुलिस इस बात से संतुष्ट है कि हफ्ते के अंदर इस बड़े क्राइम को सुलझा लिया गया. फिलहाल पुलिस के मुताबिक आरोपी से पूछताछ जारी है और इस हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों की तलाश भी तेज कर दी गई है. जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है. आउटर नॉर्थ पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे इलाके में दहशत फैलाने वाले गैंग पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है.
बता दें कि बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में 9 फरवरी को बदमाशों ने कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए एक प्लास्टिक कारोबारी को सरेआम गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया था. वहीं एक अन्य घटना में एक छात्र ने अपने ही सहपाठी की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी.
