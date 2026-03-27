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रोहिणी में दिल्ली पुलिस का एनकाउंटर, टिल्लू ताजपुरिया गैंग के दो शूटर गिरफ्तार

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में शुक्रवार तड़के दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. इस कार्रवाई में पुलिस ने बवाना के हरेवली हत्याकांड में शामिल दो कुख्यात शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए बदमाशों की पहचान टिल्लू ताजपुरिया गैंग के कुणाल और उसके साथी विशाल के रूप में हुई है. पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों शूटरों के पैरों में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

करीब एक दर्जन राउंड चली गोलियां

क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त पंकज कुमार के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि हरेवली गांव के हत्याकांड में शामिल शूटर रोहिणी सेक्टर के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने या छिपने के इरादे से आने वाले हैं. घेराबंदी देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस टीम ने बदमाशों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने सीधी फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में करीब 12 राउंड गोलियां चलीं, जिसमें दोनों शूटरों को दबोच लिया गया. डीसीपी के अनुसार, इन गिरफ्तारियों से इलाके में सक्रिय गैंगवार पर लगाम लगेगी. पुलिस अब इनके अन्य साथियों और हथियारों के स्रोत का पता लगाने में जुटी है.