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दिल्ली बारापुला फेज 3 एलिवेटेड फ्लाईओवर तैयार, 29 सितंबर को देश के गृहमंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन

बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन आगामी 29 सितंबर 2026 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा,मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने किया निरीक्षण

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बारापुला फेज 3 एलिवेटेड फ्लाईओवर तैयार,29 सितंबर को उद्घाटन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 20, 2026 at 12:05 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोऱ का उद्धघाटन देश के गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा 29 सितंबर को किया जाएगा. पिछले 9 साल की देरी से तैयार ये परियोजना मयूर विहार फेज एक से सराय काले खान तक बनाया गया है. एलिवेटेड कॉरिडोर के बन जाने पर मयूर विहार से एम्स तक कॉरिडोर सिग्नल फ्री रहेगा.

वहीं आज इसका निरीक्षण करने के लिए दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पहुंचे. इस दौरान बड़े संख्या में दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी मौजूद रहे. इस फ्लाईओवर के निर्माण कार्य पूर्ण होने से मयूर विहार और दक्षिणी दिल्ली का जो दूरी है वह अब मिनट में तय की जा सकेगी जहां पहले घंटे का समय लोगों को लगता था और भीषण जाम की समस्या से जूझना पड़ता था.

रूट और कनेक्टिविटी: यह लगभग 9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मार्ग मयूर विहार फेज-1 को सराय काले खां होते हुए एम्स (AIIMS) से सिग्नल-फ्री जोड़ेगा.

सफर का समय: कॉरिडोर के शुरू होने से मयूर विहार और सराय काले खां/एम्स के बीच का सफर घटकर मात्र लगभग 15 मिनट रह जाएगा.

लागत: इस परियोजना पर लगभग 1,635 करोड़ रुपये की लागत आई

विशेष सुविधा: इस फ्लाईओवर कॉरिडोर में पहली बार डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक के साथ-साथ पैदल यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं और ट्रांसपेरेंट शीट लगाई गई हैं

बारापुला फेज 3 एलिवेटेड फ्लाईओवर तैयार,मंत्री ने किया निरीक्षण (ETV Bharat)

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया निरीक्षण

रविवार 20 सितंबर को फ्लाईओवर का निरीक्षण करने के दौरान दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि बहुत खुशी के साथ आज मुझे कहना पड़ रहा है कि जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब जब मैं 1 वर्ष पहले इस परियोजना पर विकसित किया था उसे वक्त या आधा अधूरा कार्य था और समय के अनुसार यह पूरा नहीं हो पाया था. लेकिन बीजेपी सरकार जब दिल्ली में बनी तब मैंने इसके लिए जो समय तय किया था. इस फ्लाईओवर के निर्माण कार्य तय समय सीमा पर समाप्त हो गया है. अब 29 सितंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह के हाथों से इसका उद्घाटन किया जाएगा और जनता को इस फ्लाईओवर को सौंप दिया जाएगा.

"पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार में अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही के चलते दिल्ली सरकार को बारापुला एलिवेटेड काॅरिडोर फेज-तीन परियोजना में 671 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है. देरी के कारण इस परियाेजना की लागत 964 करोड़ से अब बढ़कर 1635.03 करोड़ हो गई है"...

प्रवेश साहिब सिंह वर्मा,दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री

फ्लाईओवर पर साइकिल ट्रैक भी बनाया गया

इस फ्लाईओवर की खासियत है कि पहली बार फ्लाईओवर पर साइकिल ट्रैक भी बनाया गया है जो टिकाऊ और हरित गतिशीलता को बढ़ावा देता है,साथ ही लोग पैदल पथ पर भी चल सकते हैं और यमुना का व्यू लोगों को यहां से अच्छा मिलेगा. इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा होने की वजह से लोग दिल्ली से नोएडा अक्षरधाम और मयूर विहार की दूरी अब कम समय में तय कर सकेंगे. प्रोजेक्ट मयूर विहार फेज-1 से सराय काले खां होते हुए एम्स तक सीधे सिग्नल-फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच की दूरी आसान होगी..साल 2015 में शुरू हुई इस परियोजना की संशोधित लागत लगभग 1,635 करोड़ रुपये है.

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