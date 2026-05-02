दिल्ली में शिक्षा निदेशालय का बड़ा फैसला: एडवांस फीस पर रोक, स्कूल नहीं मांग सकते तिमाही फीस; पेरेंट्स को राहत
शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के निजी स्कूलों को बड़ा निर्देश देते हुए अग्रिम (एडवांस) और तिमाही फीस वसूली पर रोक लगा दी है.
Published : May 2, 2026 at 6:01 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने राजधानी के निजी स्कूलों को बड़ा निर्देश देते हुए अग्रिम (एडवांस) और क्वार्टरली फीस वसूली पर रोक लगा दी है. अब कोई भी स्कूल अभिभावकों को एक साथ कई महीनों की फीस जमा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा. नए आदेश के तहत अभिभावक अब अपनी सुविधा के अनुसार प्रतिमाह (Monthly) फीस जमा कर सकेंगे, जबकि पहले अधिकांश स्कूलों में तिमाही (Quarterly) फीस का दबाव बनाया जाता था. यह फैसला खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, जिन्हें एक साथ बड़ी रकम जमा करने में परेशानी होती थी. शिक्षा निदेशालय ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह कदम दिल्ली शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने और शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व अभिभावक-हितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई
शिक्षा निदेशालय के द्वारा सभी स्कूलों को यह निर्देश दिया गया है कि अब कोई भी स्कूल किसी भी छात्र से अग्रिम फीस नहीं मांग सकते हैं.आदेश का उल्लंघन करने पर शिक्षा निदेशालय द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा निदेशालय (DoE) ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश जारी किया है कि वे अभिभावकों पर 1 महीने से अधिक की फीस एक साथ जमा करने का दबाव न डालें। यदि कोई माता-पिता अपनी मर्जी से 1 महीने से अधिक की फीस जमा करना चाहते हैं, तो वे कर सकते हैं, लेकिन स्कूल इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता। शिक्षा निदेशालय ने साफ किया है कि इन नियमों का पालन न करने पर स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मान्यता वापस लेना या स्कूल प्रबंधन को अपने हाथ में लेना शामिल है। वही स्कूलों को यह निर्देश अपने नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर 7 कार्य दिवसों के भीतर प्रदर्शित करना अनिवार्य है।य ह कदम शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करने और कम-मध्यम आय वाले परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए उठाया गया है।
पेरेंट्स को राहत
इस आदेश के बाद दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के माता-पिता खुश हैं. देश की राजधानी दिल्ली में तकरीबन सभी प्राइवेट बड़े स्कूलों में क्वार्टरली फीस भुगतान का सिस्टम चल रहा था. यह आदेश 30 अप्रैल को जारी किया गया था. कालकाजी इलाके में रहने वाले एक पेरेंट्स ने ईटीवी भारत से बात करते हुए शिक्षा निदेशालय के इस फैसले को अच्छा बताया. रोचन चोपड़ा ने कहा कि मेरा बच्चा नौवीं कक्षा का छात्र है. दिल्ली पब्लिक स्कूल में क्वार्टरली फीस भरना होता है जो एक मोटी रकम है, लेकिन अब शिक्षा निदेशालय के इस नए दिशा निर्देश के बाद हमें सहूलियत होगी. वही मुकेश पांडे ने कहा उनके दो बच्चे डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं.उन्हें एक साथ क्वार्टरली फीस भरने में दिक्कत होती है. नए फैसले के बाद वे आसानी से फीस का भुगतान कर सकेंगे. उन्होंने आगे कहा कि मध्यम वर्ग का परिवार को साथ तीन महीने का फीस भरने में उन्हें कई बार सोचना पड़ता है या फिर किसी दूसरे से पैसे मांग कर बच्चों का फीस स्कूल में भरते हैं.
इंडियन पेरेंट्स एसोसिएशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हितेश कौशिक ने कहा कि सबसे पहले मैं अभिभावकों को यही कहना चाहूंगा कि क्या जहां आप काम करते हैं वहां आपको 3 महीने का पहले ही काम करने से पहले एडवांस सैलरी दे दिया जाता है, अगर नहीं दिया जाता है तो फिर आप स्कूल में क्यों क्वार्टरली फीस जमा करते हैं फीस जमा करना है तो तो हम मंथली भी कर सकते हैं. यह जो नियम अभी आया है इसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था इस नियम का हम लोग स्वागत करते हैं यह बेसिकली दिल्ली एजुकेशन एक्ट के नियम का पालन करवाने वाला नियम है और यह दिल्ली के किसी भी स्कूल में यह कोई प्रावधान नहीं है कि हम बच्चों के फीस क्वार्टरली भरे इसलिए यह नियम गलत तरीके से स्कूल के द्वारा चलाए जा रहा था जो अब शिक्षा निदेशालय के आदेश के बाद इसे मंथली तौर पर भी कर दिया गया है हालांकि अब जिन पेरेंट्स को अपने सुविधा अनुसार एडवांस में फीस भरनी है तो उनके लिए कोई मना भी नहीं है वह भर सकते हैं अन्यथा आप अपने बच्चों की फीस अब मंथली ही भर तो ज्यादा अच्छा है.
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