दिल्ली में आज रात 12 बजे के बाद इन गाड़ियों की एंट्री बंद, जानें किन वाहनों को मिलेगी अनुमति

नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1 नवंबर, 2025 से नया नियम लागू हो रहा है. अब राजधानी की सीमाओं में केवल BS-IV व BS-VI मानक के कमर्शियल मालवाहक वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे. वहीं पुराने यानी BS-III और उससे नीचे के डीजल या पेट्रोल वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. ये आदेश कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने जारी किया है. आयोग ने कहा है कि पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा को प्रदूषित करता है. इसलिए अब केवल BS-IV, BS-VI, CNG, LNG व इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे.

ये गाड़ियां दिल्ली में नहीं आ सकेंगी: CAQM ने साफ कहा है कि अब BS-III और उससे पुराने मानक वाले सभी ट्रांसपोर्ट व कमर्शियल वाहन (जैसे ट्रक, टेम्पो, लोडर आदि) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. कोई ट्रक हरियाणा, यूपी या राजस्थान का है और वह BS-III या उससे पुराना है तो वह 1 नवंबर (31 अक्टूबर रात 12 बजे के बाद) से दिल्ली में नहीं आ सकेगा.

पुराने कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक (ETV BHARAT)

किन वाहनों को मिलेगी अनुमति: BS-VI मानक वाले वाहन (डीजल या पेट्रोल दोनों) को दिल्ली में प्रवेश मिलेगा. इसके साथ ही CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) भी दिल्ली में चल सकेंगे. इसके अतिरिक्त BS-IV मानक वाले वाहनों को 31 अक्टूबर, 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है, जिससे ट्रांसपोर्ट कंपनियां व ट्रक मालिकों को अपने वाहन अपग्रेड करने का समय मिल सके.

इसलिए लिए गया यह फैसला: हर दिन हजारों ट्रक व कमर्शियल गाड़ियां दिल्ली में सामान लेकर आती हैं. इनमें से करीब 40 प्रतिशत गाड़ियां जरूरी चीजें जैसे सब्जी, फल, दूध, अनाज व अन्य वस्तुएं लेकर आती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर पुराने इंजन वाले ट्रक हैं जो काफी धुआं और प्रदूषण फैलाते हैं. सीएक्यूएम ने कहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर चेकिंग के दौरान इन गाड़ियों की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है और ट्रक इंजन चलते रहने से धुएं का स्तर बढ़ जाता है. यही वजह है कि अब पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है.