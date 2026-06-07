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दिल्ली के अय्यप्पा मंदिर को मिली नई सौगात, अमित शाह ने किया ‘शबरीसम’ भवन का उद्घाटन

अमित शाह ने अय्यप्पा मंदिर परिसर में बने नवनिर्मित ‘शबरीसम’ भवन का विधिवत लोकार्पण किया.

अमित शाह ने किया ‘शबरीसम’ भवन का उद्घाटन
अमित शाह ने किया ‘शबरीसम’ भवन का उद्घाटन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 7, 2026 at 10:13 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आरके पुरम स्थित अय्यप्पा मंदिर में रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नवनिर्मित ‘शबरीसम’ भवन का लोकार्पण किया. इस मौके पर नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज, आरके पुरम के विधायक अनिल शर्मा समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे. इस दौरान अय्यप्पा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर नजर आया.

मंदिर पहुंचने पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का श्रद्धालुओं और मंदिर प्रशासन ने जोरदार स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने भगवान अय्यप्पा के दर्शन कर विशेष पूजा-अर्चना की और देशवासियों की सुख-समृद्धि एवं कल्याण की कामना की. पूजा-अर्चना के बाद अमित शाह ने मंदिर परिसर में बने नवनिर्मित ‘शबरीसम’ भवन का विधिवत लोकार्पण किया.

दिल्ली के अय्यप्पा मंदिर को मिली नई सौगात (ETV Bharat)

मंदिर प्रशासन के अनुसार, इस भवन का निर्माण श्रद्धालुओं की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है. यहां देशभर से आने वाले भक्तों के लिए ठहरने और अन्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध होगी.

कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भगवान अय्यप्पा का जीवन अनुशासन, संयम और समर्पण का संदेश देता है. उन्होंने कहा कि ‘शबरीसम’ भवन श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र साबित होगा और दिल्ली आने वाले भक्तों को इससे काफी लाभ मिलेगा. वहीं, आरके पुरम के विधायक अनिल शर्मा ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह भवन श्रद्धालुओं की सुविधाओं को और बेहतर बनाएगा तथा धार्मिक गतिविधियों को नई दिशा देगा.

बता दें कि उद्घाटन समारोह के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था. भक्ति गीतों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया. श्रद्धालुओं ने इस नई सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन और सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया. आस्था, सेवा और श्रद्धालुओं की सुविधा को समर्पित ‘शबरीसम’ भवन अब अय्यप्पा मंदिर आने वाले हजारों भक्तों के लिए एक नई सौगात साबित होगा.

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