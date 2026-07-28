दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र 7 अगस्त से होगा शुरू, कैबिनेट बैठक में फैसला
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सत्र दिल्ली के भविष्य और जनता के कल्याण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है.
Published : July 28, 2026 at 6:55 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का आगामी मॉनसून सत्र 7 अगस्त से 11 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा. इस सत्र को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक तैयारियां तेज हो गई हैं. राजधानी में विकास कार्यों को गति देने और नीतिगत मामलों पर मुहर लगाने के लिए यह निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में संपन्न हुई एक उच्चस्तरीय कैबिनेट बैठक में लिया गया. इस बैठक में सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कही यह बात
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सत्र दिल्ली के भविष्य और जनता के कल्याण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सत्र के दौरान दिल्ली के चहुंमुखी विकास, बुनियादी ढांचे और तमाम जनोपयोगी योजनाओं से जुड़े गंभीर और सार्थक विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनहित सर्वोपरि के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है. सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हरसंभव आवश्यक कदम उठाने और उन्हें धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.
सत्र के दौरान किन मुद्दों पर रह सकती है नजर
7 अगस्त से शुरू होने वाले इस पांच दिवसीय मॉनसून सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर तीखी बहस और महत्वपूर्ण फैसले देखने को मिल सकते हैं. विकास कार्य और बजट समीक्षा, दिल्ली के विभिन्न इलाकों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट और आगामी परियोजनाओं पर चर्चा हो सकती है. महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनमें सुधार पर विशेष जोर दिया जाएगा. साथ ही राजधानी से जुड़े प्रशासनिक, पर्यावरणीय और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भी सदन के पटल पर चर्चा होने की पूरी संभावना है.
विपक्ष से भी सहयोग की उम्मीद
विधानसभा की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने और जनता की आवाज को सदन में मजबूती से उठाने के लिए सरकार सभी पक्षों से सकारात्मक सहयोग की उम्मीद कर रही है. विधानसभा सचिवालय ने भी सत्र को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं.
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