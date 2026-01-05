ETV Bharat / state

दिल्ली विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सीएजी रिपोर्ट सहित कई विधेयक की जाएगी पेश

नेताजी सुभाष टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से संबंधित कैग रिपोर्ट सदन में होगी पेश.

दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू
दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 5, 2026 at 10:25 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी. विधानसभा सचिव द्वारा जारी कार्य सूची के अनुसार दूसरे दिन के कार्यवाही सुबह 11बजे से शुरू होगी, जिसमें प्रश्नकाल से लेकर के विधेयक प्रस्तुति तक कई अहम विषय शामिल होंगे. कार्य सूची के अनुसार बैठक की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसमें सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे. इसके बाद विशेष उल्लेख के तहत नियम 280 के अंतर्गत अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मामलों को सदन के पटल पर उठाया जाएगा.

ऊर्जा मंत्री कई दस्तावेज सदन पटल पर करेंगे प्रस्तुत

वहीं, शून्यकाल के दौरान सदस्य तात्कालिक जनहित के मुद्दों को सदन के समक्ष रख सकेंगे. इसके अलावा अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सदन के पटल पर प्रस्तुत किए जाएंगे. ऊर्जा मंत्री आशीष सूद द्वारा कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन पटल पर प्रस्तुत किए जाएंगे, इनमें दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से संबंधित बजट संशोधन नियम, आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24, विद्युत आपूर्ति मानकों से जुड़े संशोधित नियम तथा नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व और ऊर्जा प्रमाण पत्र से जुड़ी अधिसूचना शामिल होंगी.

विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट

इसके अंतर्गत दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) का वार्षिक प्रतिवेदन और नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की सीएजी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी. कार्यसूची के अनुसार सत्र के दौरान कई समितियों की रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण भी किया जाएगा. कार्य मंत्रणा समिति और विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी. इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) विधेयक 2026 को सदन में रखा जाएगा. इसके अलावा संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा सिख गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस वर्ष के संबंध में वक्तव्य दिया जाएगा.

विधानसभा सत्र के समय में बदलाव

वहीं, उपराज्यपाल के हालिया अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जाएगा. कुल मिलाकर मंगलवार को होने वाला विधानसभा सत्र नीतिगत फैसलों और जनहित के मुद्दों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बता दें कि इससे पहले सदन की 6, 7 और 8 जनवरी को 2 बजे से शुरू होने वाली सदन की कार्यवाही का समय बदलकर विधानसभा सचिवालय द्वारा 11 का कर दिया गया है. आगामी तीनों दिनों तक सदन की कार्यवाही शुरू होने का समय अब 11 बजे ही रहेगा. पहले यह 2 बजे से निर्धारित किया गया था.

