ETV Bharat / state

दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र: आतिशी की टिप्पणी पर गतिरोध जारी, स्पीकर ने वीडियो क्लिप जांच के लिए भेजा

दरअसल, विपक्षी आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि नेता प्रतिपक्ष की वीडियो क्लिप में छेड़छाड़ की गई है. इसी के मद्देनज़र, सत्ता पक्ष की सहमति से उक्त वीडियो को जांच के लिए भेजा गया है. बता दें कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी को बार-बार सदन में बुलाए जाने के बावजूद उन्होंने अभी तक अपना पक्ष सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. इसी कारण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए यह जांच कराई जा रही है.

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी आज भी सदन में नहीं आई हैं, यह बहुत ही खेद का विषय है. नेता प्रतिपक्ष को सदन में आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी, इसकी वजह से सदन नहीं चल पा रहा है. विधानसभा स्पीकर ने आगे कहा कि आतिशी की वीडियो क्लिप की जांच स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब, दिल्ली को सौंप दी गई है. इस संबंध में विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित वीडियो क्लिप फॉरेंसिक विभाग को उपलब्ध कराई जाए. साथ ही फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए.

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा. भाजपा विधायकों द्वारा कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष आतिशी द्वारा गुरुओं के अपमान मामले में माफी की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी गई. विधानसभा अध्यक्ष के कहने के बावजूद जब भाजपा विधायक शांत नहीं हुए तो सदन को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा.

आम आदमी पार्टी के विधायकों का कहना है; ''गुरुओं के अपमान वाला आतिशी का फर्जी वीडियो भाजपा ने बनाया है. फर्जी वीडियो बनाने और गुरुओं का नाम वीडियो से जोड़ने को लेकर सरकार और भाजपा विधायकों को माफी मांगनी चाहिए.'' आप विधायक संजीव झा ने इस वीडियो की जांच की मांग की. साथ ही आप विधायकों ने प्रदर्शन करते हुए कपिल मिश्रा के इस्तीफे की भी मांग की.

" आतिशी ने विधानसभा में बहुत गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया. यह बहुत दुख की बात है कि उन्होंने गुरुओं के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया. ऐसी घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, और मैं विधानसभा सचिवालय से मांग करूंगा. मैं विधानसभा स्पीकर से मांग करूंगा कि जो लोग इसे झूठ कह रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है, वह की जाए, और वीडियो की जांच करके जनता के सामने पेश किया जाए. सभी मंत्रियों ने, पूरी लेजिस्लेटिव पार्टी की तरफ से, यह बताया है कि इसकी जांच होनी चाहिए और उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए. विधानसभा स्पीकर अपने विवेक और कानून के नियमों के अनुसार कार्रवाई करेंगे. लेकिन हम इस मामले को उनकी सदस्यता रद्द करवाए बिना और उन्हें सज़ा दिलवाए बिना नहीं छोड़ने वाले."- आशीष सूद, मंत्री, दिल्ली

वहीं, सरकार की ओर से मंत्री कपिल मिश्रा ने आतिशी को भगोड़ी बताया. उन्होंने कहा कि गुरुओं का अपमान करके वह भाग गई हैं. उनमें सदन का सामना करने की हिम्मत नहीं है. विधानसभा अध्यक्ष को आतिशी पर कार्रवाई के लिए शिकायत दे दी है. आतिशी पर नियम के तहत कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी. कपिल मिश्रा ने ये भी कहा कि गुरुओं के अपमान के मामले में केजरीवाल आतिशी के साथ खड़े हैं. गुरुओं का सम्मान करने वाला कोई भी व्यक्ति केजरीवाल और आतिशी को माफ नहीं करेगा. केजरीवाल को आतिशी को बुलाकर यह पूछना चाहिए था कि आखिर गुरुओं का अपमान क्यों किया. लेकिन, वह समर्थन कर रहे हैं.

विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज नेता विपक्ष आतिशी का वह वक्तव्य जिस पर मचा है हंगामा

"दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आप उसको चर्चा का मुद्दा बनाइए. पहले आप उस पर चर्चा करिए. आज यह दिल्ली के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, दिल्ली के लोग साँस लेने के लिए मर रहे हैं. दिल्ली के लोग प्रदूषण से मर रहे हैं. आप दिल्ली के लोगों की आवाज को दबा नहीं सकते हैं अध्यक्ष महोदय. आप पहले इस पर चर्चा करवाईए, सबसे पहले प्रदूषण पर चर्चा करवाईए, मत बचाइए अपनी सरकार को, पहले इस पर चर्चा कराइए अध्यक्ष महोदय. आप चर्चा कराइए, भाग ले रहे हैं सब. कहते हैं कुत्तों का सम्मान करो, गुरु का सम्मान करो. अध्यक्ष महोदय आप चर्चा कराइए."

ये भी पढ़ें: