ETV Bharat / state

दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदूषण और शीशमहल की कैग रिपोर्ट पर होगी खुली चर्चा: कपिल मिश्रा

मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि आप नेता अब झूठ की राजनीति के प्रतीक बन चुके हैं. दिल्ली में अब भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, चोरी और लूट नहीं चलेगी. ⁠रिश्वत लेने या भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई होगी, ⁠जिन दो अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, वही कार्रवाई सभी दोषियों पर लागू होगी.

कपिल मिश्रा ने बताया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री रहने के दौरान बनवाए गए सीएम हाउस शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट भी इस विधानसभा सत्र में पेश की जाएगी. दिल्ली जल बोर्ड पर सीएजी की रिपोर्ट भी विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी. इसके अलावा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार की विश्वविद्यालयों के संचालन में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, उस पर भी कैग की रिपोर्ट सामने रखी जाएगी.

कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से चार दिनों के लिए आयोजित होगा. विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए जाएंगे. विधानसभा में प्रदूषण के मुद्दे पर विस्तृत और खुली चर्चा की जाएगी. इस दौरान पर्यावरण और प्रदूषण पर सरकार स्वयं प्रस्ताव लेकर आएगी. ⁠पिछले 20 वर्षों की स्थिति और वैज्ञानिक रिपोर्टें सदन में रखी जाएँगी. साथ ही प्रदूषण से जुड़ी कमियों और भविष्य की कार्ययोजना पर खुली चर्चा होगी. सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा.

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 5 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है. कैबिनेट की बैठक में सत्र 5 से 8 जनवरी तक बुलाने की मंजूरी दी गई है. इसी क्रम में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा और आशीष सूद ने मंगलवार को सचिवालय में प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र और आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा आवारा कुत्तों की गिनती करने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के मामले को लेकर भी जानकारी साझा की.

आप नेताओं पर सामाजिक तानेबाने को खराब करने का आरोप

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि तथाकथित स्वघोषित बेरोजगार नेता और आप के तथाकथित राष्ट्रीय नेता दिल्ली के सामाजिक ताने-बाने को खराब करने के उद्देश्य से कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर झूठ फैलाते रहे. सोशल मीडिया पर एक संगठित अभियान चलाया गया कि दिल्ली के शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती के लिए लगाया गया है यह पूरी तरह झूठ है. मैं आम आदमी पार्टी को खुली चुनौती देता हूँ अगर शिक्षकों को कुत्तों की गिनती के लिए लगाए जाने का कोई आदेश या सर्कुलर है तो उसे तुरंत सार्वजनिक करें. अन्यथा झूठ फैलाने के लिए लिए दिल्ली की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे.

आशीष सूद ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के तहसीलदारों और सब रजिस्ट्रार की सस्पेंशन को लेकर झूठ फैलाकर प्रशासनिक अराजकता पैदा करने की कोशिश की गई. आम आदमी पार्टी से सवाल पूछते हुए आशीष सूद ने कहा कि आखिर आप को भ्रष्टाचारियों से इतना प्रेम क्यों है? आम आदमी पार्टी के शासनकाल में इन कार्यालयों में खुलेआम भ्रष्टाचार होता था और आज जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रही है तो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों के पक्ष में क्यों खड़ी है?

क्रिसमस पर भी आप नेताओं ने फैलाया झूठ: आशीष सूद

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आगे कहा कि 25 दिसम्बर के आसपास भी आम आदमी पार्टी ने झूठा ट्वीट किया कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्कूलों को आदेश दिया है कि स्कूलों में सांता क्लॉस बनकर आने वाले बच्चों पर कार्रवाई होगी. यदि ऐसा कोई आदेश आम आदमी पार्टी के पास है तो आम आदमी पार्टी उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही? डीएसएसबी से जुड़े विषयों पर भी आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर भ्रम फैलाया, जबकि 2022 में ही डीएसएसबी के माध्यम से लगभग 16,000 बच्चों को पास किया गया. यह आम आदमी पार्टी की प्रशासनिक अक्षमता और विफलता को उजागर करता है.

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, ''दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के तथाकथित शिक्षा मॉडल, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और तथाकथित भारत रत्न के दावेदारों को चुनाव में सिरे से नकार दिया. फ्रॉड, फोर्जरी और झूठ पर आधारित आम आदमी पार्टी की राजनीति की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक हार के 10 महीने बाद भी उसे स्वीकार नहीं कर पा रही है और पूरी तरह राजनीतिक जमीन खो चुकी है. बिना साक्ष्य झूठ बोलना और फिर भाग जाना, इससे आम आदमी पार्टी की खोई हुई साख वापस नहीं आने वाली. आप ने न दिल्ली में शिक्षा के लिए कोई ठोस काम किया और न ही प्रशासनिक स्तर पर दिल्ली का विकास किया. उन्होंने सिर्फ झूठ और शोर का सहारा लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की.''

ये भी पढ़ें: