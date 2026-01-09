ETV Bharat / state

''आतिशी ने गुरुओं का अपमान किया, उन्हें माफी नहीं सजा मिले''; मंत्री प्रवेश वर्मा का नेता विपक्ष पर हमला

मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि,'' आप को ये मालूम था कि सरकार द्वारा ही प्रदूषण पर चर्चा लाई जा रही है लेकिन उन्होंने फिर भी (उपराज्यपाल के) अभिभाषण को बाधित किया. हमारी सरकार ने 10 महीनों में क्या-क्या काम किया और उनकी सरकार ने 11 सालों में क्या-क्या काम किया, ये दिल्ली की जनता को पता होना चाहिए. सरकार की मंशा ये थी कि हमने सदन की कार्यवाही को एक दिन के लिए बढ़ाया. 9 तारीख को फिर से सदन बुलाया गया, ताकि जो सरकार द्वारा संशोधित बजट एस्टीमेट अनुमान हैं उसे पास करवाया जा सके. जब तक संशोधित अनुमान पास नहीं होंगे तो दिल्ली में सभी विकास कार्य ठप्प पड़ जाएंगे.''

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन भी हंगामा जारी रहा. जिसके बाद दिल्ली सरकार में विधायी कार्यमंत्री मंत्री प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो 4 दिन के लिए रखा गया था. सारे देश ने देखा कि किस तरीके से विपक्ष ने सारे सदन को बाधित करके रखा.

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, ''आम आदमी पार्टी चाहती है कि सदन न चले ताकि उन्हें राजनीतिक मुद्दों को बनाने का मौका मिले. विपक्ष की नेता आतिशी जो दिल्ली में मौजूद हैं लेकिन पिछले 3 दिन से सदन में नहीं आ रहीं. हमारी मांग है कि उन्हें माफी नहीं बल्कि सजा मिलनी चाहिए. मैं विपक्ष को ये कहना चाहता हूं कि कृपा करके आज सदन को चलने दें, ताकि हम सारे बिलों, प्रस्तावों, कमेटी की रिपोर्ट और प्रदूषण पर भी चर्चा कर सकें.''

"केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का फेलियर फिर सामने आया है। AAP जिस प्रकार से चर्चाओं से भाग रही है जिस प्रकार से ये लोग प्रदूषण पर चर्चा करने से भागने की कोशिश की वो AAP के शासन का दिवालियापन दिखता है. अब जब प्रदूषण और दिल्ली के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है तो उन्हें जवाब न देना पड़े इसलिए वे वो सदन छोड़कर भाग रहे हैं."-आशीष सूद, मंत्री, दिल्ली सरकार

हंगामे से खराब हुआ विधानसभा का तीन दिन का समय

बता दें कि दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को भी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई थी. इससे पहले भी दो दिन का समय हंगामे के कारण खराब हुआ था. भाजपा विधायकों द्वारा नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर गुरुओं को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में माफी की मांग को लेकर सदन नहीं चलने दिया गया. इस तरह चार दिन में से सदन का तीन दिन का समय हंगामे की भेंट चढ़ गया. यही वजह है कि से सरकार को सत्र एक दिन के लिए बढ़ाना पड़ा. इसके चलते अब सरकार ने शुक्रवार को पांचवें दिन की कार्यसूची से आठ कैग रिपोर्ट को पेश करने का शेड्यूल हटा दिया. सरकार अब एक दिन में सिर्फ अति महत्वपूर्ण विषयों को ही विधानसभा में लाकर कार्यवाही को पूर्ण करना चाहती है.

