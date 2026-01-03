ETV Bharat / state

Delhi Assembly Winter Session: सत्ता पक्ष और विपक्ष में इन मुद्दों पर होगा टकराव, सरकार ने की तैयारी

मोहन सिंह बिष्ट ने बताया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय सभी विभागों में घोटाला किया गया. उन सब की पोल कैग एक रिपोर्ट में खुलेगी. पहले भी विधानसभा सत्र में अलग-अलग विभागों की जो कैग रिपोर्ट पेश की गई थी उनसे भी केजरीवाल सरकार के समय हुए घोटालों का कच्चा चिट्ठा सामने आया था.

विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण पर चर्चा के लिए भी सरकार की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है. फांसी घर के मामले में भी विधानसभा में चर्चा होगी, ताकि आम आदमी पार्टी सरकार का झूठ सबको पता चल सके. साथ ही अरविंद केजरीवाल के शीश महल से संबंधित रिपोर्ट भी विधानसभा में टेबल की जाएगी. इसके अलावा, अन्य विभागों से संबंधित कैग रिपोर्ट को भी विधानसभा के सत्र में पेश करने की तैयारी की गई है.

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा, जो 8 जनवरी तक चलेगा. इस सत्र में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी. शीतकालीन सत्र को लेकर दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने बताया कि पहले दिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी. फिर उप राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्र में चर्चा होगी. उसके बाद नियम 280, शून्य काल और प्रश्नकाल में भी विधायक अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे.

बता दें कि दिल्ली सरकार ने विधानसभा में प्रदूषण के मुद्दे पर विस्तृत और खुली चर्चा की तैयारी की है. इस दौरान पर्यावरण और प्रदूषण पर सरकार स्वयं प्रस्ताव लेकर आएगी. दिल्ली के वायु ⁠प्रदूषण को लेकर पिछले 20 वर्षों की स्थिति और वैज्ञानिक रिपोर्टें सदन में रखी जाएंगी. साथ ही प्रदूषण से जुड़ी कमियों और भविष्य की कार्ययोजना पर खुली चर्चा होगी. सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा. साथ ही दिल्ली जल बोर्ड पर सीएजी की रिपोर्ट भी विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी. इसके अलावा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों के संचालन में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, उस पर भी कैग की रिपोर्ट सामने रखी जाएगी.

दिल्ली विधानसभा स्पीकप विजेंद्र गप्ता (ETV Bharat)

फांसी घर के मुद्दे पर भी होगी सदन में चर्चा

विधानसभा में तथाकथित फांसी घर के मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होना तय है. विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति ने इस मुद्दे पर आगामी शीतकालीन सत्र में सदन में चर्चा कराने का निर्णय लिया है, ताकि पूरे मामले पर तथ्यात्मक और व्यवस्थित बहस हो सके. विधानसभा के पिछले सत्र में भी ये मुद्दा विवादित रहा. विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने शुक्रवार को फांसी घर मामले पर आगे की संसदीय कार्यवाही की रूपरेखा तय कर दी है.

समिति ने निर्णय लिया है कि 9 अगस्त 2022 को विधानसभा परिसर में उद्घाटन किए फांसी घर की प्रामाणिकता से जुड़े विषय को आगामी शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा. आठवीं विधानसभा के चौथे सत्र में ये विषय आएगा. कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष व भाजपा विधायक प्रद्युम्न सिंह राजपूत ने बताया कि ये मामला पहले विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेजा गया था. जांच पूरी होने के बाद अब इसे सदन में किस तरह लाया जाए, इस पर विचार करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति के सामने रखा गया. विस्तृत चर्चा के बाद समिति ने शुक्रवार को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिस पर शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में चर्चा होगी.

