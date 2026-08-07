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दिल्ली विधानसभा: प्रश्न काल को लेकर हंगामा, मिलावटी खाद्य पदार्थ और अस्पताल में सुविधाओं की कमी पर उठे सवाल

मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू,एजेंडे में प्रश्नकाल नहीं, विपक्ष ने जताई नाराजगी, विपक्ष के आरोपों पर मंत्री प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा का जवाब

दिल्ली विधानसभा: प्रश्न कल को लेकर हंगामा
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 7, 2026 at 2:37 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 8:26 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को शुरू हुआ तो एजेंडे में प्रश्नकाल नहीं होने पर विपक्ष ने नाराजगी जताई. उसके बाद विपक्ष के आरोपों का मंत्री प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा ने जवाब दिया. कपिल मिश्रा ने कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार में प्रश्न कल हुआ ही नहीं करते थे. उन्होंने कहा कि मानसून सत्र का पहला दिन है लेकिन विपक्ष की गंभीरता नहीं दिखाई दे रही. पिछले 5 साल के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी की सरकार में पांच प्रश्न काल भी नहीं हुए. विपक्ष ने अगर यह सवाल उठाया है तो उन्हें जवाब भी सुनना पड़ेगा. और सबसे बड़ी बात यह है की नेता विपक्ष सदन से गायब है जो कि यह साबित करता है कि आखिर विपक्ष कितना गंभीर है.

20 महीने की सरकार में अभी तक प्रश्नकाल नहीं

आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने कहा कि सरकार के 20 महीने हो गए, अभी तक प्रश्नकाल नहीं हुआ, सरकार आम जनता से जुड़े मुद्दों, सवालों से बचना चाहती है. मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि इससे पहले के सत्र में विपक्ष पूछता था, 2500 रुपये कब देंगे, यह पूछते थे. अब जब सरकार देने जा रही है, तो विपक्ष के पेट मे दर्द हो रहा है. पिछले 5 साल में 74 बार सीटिंग हुई, केवल 9 बार प्रश्नकाल हुआ. उन्होंने कहा कि विपक्ष 24 घंटे झूठ बोलता है. दिल्ली में आतिशी कहीं दिखाई नहीं देती.

दिल्ली विधानसभा में प्रश्न कल को लेकर हंगामा
दिल्ली विधानसभा में प्रश्न कल को लेकर हंगामा (ETV Bharat)

आप ने उठाया मिलावटी खाद्य पदार्थ का मुद्दा

इसके बाद चर्चा में आप जरनैल सिंह ने कहा कि क्या एक सदस्य प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं रखता. दिल्ली में मिलावटी सामान मिल रहा है. सभी खाने-पीने के चीजों में मिलावट हो रही है. सीबीएसई की गाइडलाइंस के तहत स्कूलों में जंक फूड पर प्रतिबंध होना चाहिए.

अस्पताल में सुविधाओं की कमी का उठाया मुद्दा

आप विधायक मोहम्मद आले इकबाल ने दिल्ली गेट के समीप स्थित दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी अस्पताल और जीबी पंत में वेंटिलेटर की सुविधा बढ़िया नहीं होने के मुद्दे को उठाया. कहा वह उस क्षेत्र से विधायक हैं इस नाते सबसे अधिक लोगों के फोन आते हैं, वह पांच मिनट में अस्पताल पहुंच भी जाते, लेकिन वहां सुविधाओं का अभाव होने से असहाय हो जाते हैं. दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से भी फंड लेकर सुविधाएं मुहैया कराए. अस्पताल में बाउंसर खड़े हैं जो मरीज और उनके परिजनों से बदतमीज़ी करते हैं.

विधानसभा में अपनी बात रखते हुए सीएम रेखा गुप्ता
विधानसभा में अपनी बात रखते हुए सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

ओ-ज़ोन में आने वाली कॉलोनियों का मुद्दा भी उठा

आम आदमी पार्टी के बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने कहा कि उनके विधानसभा के लोग बहुत परेशान हैं. करावल नगर में एक विधवा की 25 गज में मकान था, उसे तोड़ दिया गया. सरकार आश्वासन देती है. लेकिन कोर्ट इसे नहीं मानता. सरकार को कोर्ट में जाकर लीगल प्रोटेक्शन देना चाहिए. भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब उन्होंने कोर्ट में क्यों नहीं एफिडेविट दिया. हमारी सरकार इस पर फैसला लेने जा रही है. वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों को बचाने के लिए पीएम उदय योजना लेकर आई. मंत्री कपिल मिश्रा ने इस विषय पर कहा कि उपराज्यपाल से लेकर कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई. ओ जोन के दायरे में 30 लाख लोग आते हैं. सरकार किसी का घर नहीं टूटने देगी. उन्होंने कहा किसी का घर बन रहा तो आप के कार्यकर्ता ही शिकायत दर्ज करा रहे हैं.

डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग की एआई-संचालित लाइव ट्रांसक्रिप्शन

दिल्ली विधानसभा ने डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग को सदन की कार्यवाही के दौरान अपनी एआई-संचालित लाइव ट्रांसक्रिप्शन एवं अनुवाद प्रणाली का ट्रायल करने के लिए आमंत्रित किया है. इस पहल का उद्देश्य विधायी प्रबंधन की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की क्षमता का आकलन करना है. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई 2022 में गांधीनगर, गुजरात में डिजिटल इंडिया सप्ताह के दौरान किया गया था, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन है. इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को उनकी पसंदीदा भारतीय भाषा में जिसमें संवाद भी सम्मिलित है.

हरीश खुराना ने उठाया अवैध ओयो और गेस्ट हाउस का मुद्दा

बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा नियमों का उल्लंघन करते हुए उनके विधानसभा क्षेत्र मोतीनगर और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ओयो जैसे कमरे, गेस्ट हाउस संचालित हो रहे हैं. ये सब बिना लाइसेंस, बिना फायर सेफ़्टी के चल रहे हैं. इन जगहों पर संचालित गतिविधियों के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है. साथ ही, महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से चिंता उत्पन्न हो रही है. इसके कारण पार्किंग, क़ानून व्यवस्था और कॉलोनियों की शांति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. ऐसे प्रतिष्ठानों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाए. मंत्री से निवेदन है कि DMs को आदेश देकर ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए.


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Last Updated : August 7, 2026 at 8:26 PM IST

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