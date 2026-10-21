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दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा होगी अभेद्य: परिसर में लगेंगे 8 वॉच टावर, UVSS और RFID तकनीक, CRPF संभालेगी कमान

दिल्ली विधानसभा ( Concept Image )

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा परिसर को और अधिक सुरक्षित और अभेद्य बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक स्तर पर आधुनिकीकरण किया जा रहा है. पूर्व में मिली बम धमकियों और सुरक्षा संबंधी संवेदनशील घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए परिसर में उन्नत निगरानी प्रणालियां और आधुनिक सुरक्षा उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं. विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि परिसर में विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कड़े कदम उठाए जा रहे हैं.

8 वॉच टावर और CRPF का स्पेशल पेट्रोलिंग रुट