दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा होगी अभेद्य: परिसर में लगेंगे 8 वॉच टावर, UVSS और RFID तकनीक, CRPF संभालेगी कमान
पूर्व में मिली बम धमकियों और संवेदनशील घटनाओं के बाद, दिल्ली विधानसभा परिसर की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए आधुनिकीकरण किया जा रहा है.
Published : October 21, 2026 at 9:07 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा परिसर को और अधिक सुरक्षित और अभेद्य बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक स्तर पर आधुनिकीकरण किया जा रहा है. पूर्व में मिली बम धमकियों और सुरक्षा संबंधी संवेदनशील घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए परिसर में उन्नत निगरानी प्रणालियां और आधुनिक सुरक्षा उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं. विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि परिसर में विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कड़े कदम उठाए जा रहे हैं.
8 वॉच टावर और CRPF का स्पेशल पेट्रोलिंग रुट
विधानसभा परिसर की बाहरी परिधि और संवेदनशील हिस्सों पर नजर रखने के लिए रणनीतिक स्थानों (जैसे रिसेप्शन के पीछे, परिसर के आगे और पीछे) पर कुल 8 वॉच टावर बनाए जाएंगे. इनमें से एक वॉच टावर का निर्माण कार्य पूरा भी हो चुका है. इन टावरों पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान तैनात रहेंगे. इसके अलावा, CRPF के जवानों के लिए परिसर के एक छोर से दूसरे छोर तक एक समर्पित पेट्रोलिंग रुट विकसित किया जा रहा है, जिसका 70% काम पूरा हो चुका है. इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में सुरक्षाकर्मी तुरंत एक्शन ले सकेंगे.
वाहनों की जांच के लिए UVSS और RFID
विधानसभा में अनधिकृत वाहनों के प्रवेश को रोकने और जांच को पारदर्शी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक की मदद ली जा रही है. अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम (UVSS) गेट नंबर 2 और 5 पर UVSS सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे वाहनों के निचले हिस्से की स्कैनिंग होगी. यह फर्जी नंबर प्लेटों और संदिग्ध वाहनों को पकड़ने में मदद करेगा.
हाइड्रोलिक ब्लॉकिंग बोलार्ड और ऑटोमैटिक गेट, गेट नंबर 1 से 5 तक स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे और हाइड्रोलिक बोलार्ड लगाए गए हैं, जो आपात स्थिति में किसी भी जबरन प्रवेश को रोकेंगे. गेट नंबर 1 पर फोटो पहचान सुविधा वाले फ्लैप बैरियर लग रहे हैं. साथ ही, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) से परिसर में आने-जाने वाली गाड़ियों का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा.
डिजिटल आगंतुक प्रबंधन और CCTV नेटवर्क का विस्तार
विधानसभा परिसर में रोजाना आने वाले आम लोगों और मेहमानों के लिए रिसेप्शन पर डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है. अब यहां आने वाले हर व्यक्ति की फोटो, पहचान पत्र और आने का कारण डिजिटल रूप से दर्ज होगा. फिलहाल परिसर में 120 CCTV कैमरे काम कर रहे हैं. दिल्ली पुलिस से अनुरोध किया गया है कि वे परिसर के डार्क स्पॉट और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करें, ताकि अतिरिक्त कैमरे लगाकर निगरानी की हर कमी को पूरी तरह दूर किया जा सके.
कब-कब मिली थीं धमकियां?
सुरक्षा एजेंसियों और विधानसभा को मिले धमकी भरे ईमेल के इतिहास पर नजर डालें तो पिछले कुछ समय में कई बार विधानसभा को दहलाने की झूठी साजिश रची जा चुकी है, हालांकि जांच के बाद ये सभी धमकियां अफवाह (Hoax) साबित हुईं.
- 23 फरवरी 2026: इस दिन दिल्ली विधानसभा और लाल किले को बम से उड़ाने का एक धमकी भरा ईमेल मिला था, जो कथित तौर पर खालिस्तानी संगठन के नाम से भेजा गया था. इस सूचना के बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया था और सघन तलाशी अभियान चलाया गया था.
- 24 मार्च से 26 मार्च 2026 (लगातार तीन दिन): दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मार्च के आखिरी सप्ताह में स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब लगातार तीन दिनों (24, 25 और 26 मार्च) तक विधानसभा, विधानसभा मेट्रो स्टेशन और खुद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बम से उड़ाने के धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए. इन ईमेल में कई बड़े वीवीआईपी और नेताओं को भी निशाना बनाने की बात कही गई थी.
- 13 अप्रैल 2026: ठीक एक महीने के भीतर चौथी बार विधानसभा को बम से उड़ाने का सनसनीखेज ईमेल मिला. इस मेल में तीन घंटे के भीतर साइनाइड गैस से भरे 15 आरडीएक्स बम फटने का दावा किया गया था, जिसके बाद भारी पुलिस बल, बम स्क्वायड और दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों जांच की थी.
- 08 सितंबर 2026: सितंबर के महीने में भी सुबह-सुबह ठीक इसी तरह का एक और धमकी भरा ईमेल विधानसभा को मिला, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और बाद में इसे अफवाह करार दिया.
"इन सभी सुरक्षा उपायों का मुख्य उद्देश्य विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम आगंतुकों के जीवन की सुरक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित करना है, ताकि भविष्य में इस तरह की किसी भी धमकी या खतरे से तुरंत और प्रभावी ढंग से निपटा जा सके." - विजेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा
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