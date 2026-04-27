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नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल पर निंदा प्रस्ताव की तैयारी, बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र

नई दिल्ली: नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल के लोकसभा में गिरने के बाद भाजपा इसको लेकर विपक्षी पार्टियों को घेरने की तैयारी में है. दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा. दिल्ली विधानसभा में सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक एवं लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा ने बताया कि मंगलवार को बुलाए गए दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में मुख्य रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल के खिलाफ विपक्षी पार्टियों द्वारा की गई वोटिंग को लेकर के निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा.

भाजपा विपक्ष को इस प्रस्ताव के जरिए बेनकाब करने की कोशिश करेगी. साथ ही इस निंदा प्रस्ताव के माध्यम से दिल्ली की जनता को भी विपक्ष के महिला विरोधी रवैए के बारे में बताया जाएगा.

अभय वर्मा ने कहा कि विपक्ष ने इस संशोधन बिल को गिराकर महिलाओं को वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में मिलने वाले 33% आरक्षण की राह में रोड़ा अटका दिया है. विधायक के अनुसार, एक दो अन्य एक्ट भी विधानसभा के इस विशेष सत्र में पारित किए जाएंगे. इसके बारे में शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी. साथ ही कल की कार्यवाही की कार्य सूची भी जारी होगी. बता दें कि दिल्ली विधानसभा द्वारा मंगलवार को बुलाए गए इस विशेष सत्र की अधिसूचना रविवार को राज्यपाल की अनुमति के बाद जारी कर दी गई है.