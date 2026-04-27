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नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल पर निंदा प्रस्ताव की तैयारी, बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र

विधानसभा के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल के खिलाफ विपक्ष के रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा.

Delhi Assembly Special Session
मंगलवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 27, 2026 at 1:59 PM IST

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Updated : April 27, 2026 at 2:06 PM IST

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नई दिल्ली: नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल के लोकसभा में गिरने के बाद भाजपा इसको लेकर विपक्षी पार्टियों को घेरने की तैयारी में है. दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा. दिल्ली विधानसभा में सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक एवं लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा ने बताया कि मंगलवार को बुलाए गए दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में मुख्य रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल के खिलाफ विपक्षी पार्टियों द्वारा की गई वोटिंग को लेकर के निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा.

भाजपा विपक्ष को इस प्रस्ताव के जरिए बेनकाब करने की कोशिश करेगी. साथ ही इस निंदा प्रस्ताव के माध्यम से दिल्ली की जनता को भी विपक्ष के महिला विरोधी रवैए के बारे में बताया जाएगा.

अभय वर्मा ने कहा कि विपक्ष ने इस संशोधन बिल को गिराकर महिलाओं को वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में मिलने वाले 33% आरक्षण की राह में रोड़ा अटका दिया है. विधायक के अनुसार, एक दो अन्य एक्ट भी विधानसभा के इस विशेष सत्र में पारित किए जाएंगे. इसके बारे में शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी. साथ ही कल की कार्यवाही की कार्य सूची भी जारी होगी. बता दें कि दिल्ली विधानसभा द्वारा मंगलवार को बुलाए गए इस विशेष सत्र की अधिसूचना रविवार को राज्यपाल की अनुमति के बाद जारी कर दी गई है.

यह विशेष सत्र सुबह 11 बजे से आयोजित होगा. हाल ही में 16 अप्रैल को संसद के बुलाए गए विशेष सत्र में लोकसभा में 2023 में पारित किए गए नई संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के लिए सरकार द्वारा लाए गए संशोधन बिल को पेश किया गया था, जिसके खिलाफ विपक्षी पार्टियों की वोटिंग के चलते संशोधन का प्रस्ताव 54 वोट से गिर गया था. उसके बाद से लगातार भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस को ही इस बिल को गिराने का मुख्य दोष कांग्रेस पर थोप रही है. साथ ही जनता को कांग्रेस के महिला विरोधी बताने के लिए भाजपा द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विचार गोष्ठी के माध्यम से जनता के बीच में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के महिला विरोधी होने का संदेश दिया जा रहा है.

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Last Updated : April 27, 2026 at 2:06 PM IST

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