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दृष्टिबाधितों और बुजुर्गों की राह होगी आसान, दिल्ली के ट्रैफिक सिग्नलों पर लगेंगे 'ऑडिबल सिग्नल'!

नई दिल्ली: राजधानी की सड़कों पर पैदल चलने वाले बुजुर्गों और दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी पहल होने जा रही है. दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू को पत्र लिखकर दिल्ली के प्रमुख चौराहों पर 'ऑडिबल ट्रैफिक सिग्नल' लगाने का प्रस्ताव दिया है. इस कदम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और बुनियादी ढांचे का विकास करना है.

एम्स की रिपोर्ट का दिया हवाला: विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र के शोध का उल्लेख किया है. इस शोध के अनुसार दिल्ली में लगभग 60 लाख लोग दृष्टि संबंधी किसी न किसी समस्या जैसे रिफ्रैक्टिव एरर और प्रेसबायोपिया से जूझ रहे हैं, विशेषज्ञों का अनुमान है कि इनमें से करीब 12 से 18 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्हें बहुत कम दिखाई देता है (लो विजन), जिनमें एक बड़ी संख्या वरिष्ठ नागरिकों की है.

वैश्विक मानकों को अपनाने पर जोर: विजेंद्र गुप्ता ने पत्र में स्पष्ट किया कि दुनिया के कई विकसित देशों जैसे जापान, सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में दृष्टिबाधितों की मदद के लिए ध्वनि संकेतों का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है. ये सिस्टम बीप या टिक-टिक की आवाज के जरिए पैदल यात्रियों को बताते हैं कि सड़क पार करना कब सुरक्षित है. उन्होंने विशेष रूप से जापान का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां ट्रैफिक लाइटों पर मेलोडी सिग्नल या पक्षियों की चहचहाहट जैसी आवाजों का प्रयोग किया जाता है. इससे न केवल सड़क पार करना आसान होता है, बल्कि शहरी वातावरण भी अधिक मानवीय और सुगम बनता है. विधानसभा अध्यक्ष ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि दिल्ली के व्यस्ततम चौराहों और प्रमुख ट्रैफिक इंटरसेक्शन पर इन 'ऑडिबल सिग्नल' को लगाने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए. उन्होंने विश्वास जताया कि इस छोटे से तकनीकी बदलाव से लाखों दिल्लीवासियों के जीवन की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार होगा.

इस तरह के सिग्नल लगने से क्या होगा लाभ