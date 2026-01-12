ETV Bharat / state

दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र: विजेंद्र गुप्ता ने सदन की कार्यवाही के वीडियो क्लिप पर किया बड़ा दावा, आतिशी पर साधा निशान

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ( ETV Bharat )