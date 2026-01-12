ETV Bharat / state

दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र: विजेंद्र गुप्ता ने सदन की कार्यवाही के वीडियो क्लिप पर किया बड़ा दावा, आतिशी पर साधा निशान

दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र कामकाज से ज्यादा हंगामे के कारण चर्चा में रहा, जानें विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहा ?

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 12, 2026 at 6:26 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हुए कामकाज को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर कार्यवाही का लेखा-जोखा रखा. उन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र में कुल 12 घंटे 39 मिनट सदन की कार्यवाही चली, जिसमें चर्चाएं हुई, बिल पारित हुए और बिल पेश किए गए. विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि हालिया सत्र में नेता प्रतिपक्षत आतिशी द्वारा सिख गुरुओं को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर जबरदस्त राजनीतिक गतिरोध देखने को मिला.

स्पीकर ने बताया कि 6 जनवरी 2026 को सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष के मंत्रियों और सदस्यों ने आरोप लगाया कि आतिशी ने गुरुओं के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है. मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए नेता प्रतिपक्ष आतिशी से माफी की मांग की. इस पर अध्यक्ष ने कहा की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग की जांच के बाद अगले दिन इस पर फैसला लिया जाएगा. 7 जनवरी को उन्होंने सदन को अवगत कराया कि 6 जनवरी की पूरी कहानी वीडियो रिकॉर्डिंग उन्हें प्राप्त हो चुकी और प्रथम दृष्टया नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी अनुचित प्रतीत होती है.

विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही का लेखा-जोखा रखा (ETV Bharat)

उन्होने रिकॉर्ड सदन में पढ़कर सुनाया और इस संबंध में कपिल मिश्रा द्वारा ट्वीट किया गया वीडियो भी संलग्न किया गया. इसके बाद अध्यक्ष ने आतिशी को एक घंटे के भीतर सदन में आकर अपना स्पष्टीकरण रखने का निर्देश दिया. 8 जनवरी को उन्होंने दोनों दलों के वरिष्ठ सदस्यों को अपने कक्ष में मिलकर मामले पर चर्चा की. इसके साथ ही सदन की कार्यवाही से संबंधित वीडियो क्लिप को दिल्ली सरकार की फॉरेंसिक साइंस लैब में जांच के लिए भेजने का आदेश दिया गया.

दिल्ली विधानसभा में चर्चा
दिल्ली विधानसभा में चर्चा (ETV Bharat)

विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे मुद्दे पर उनका स्पष्टीकरण जरूरी है. विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि 9 जनवरी को मुख्य सचेतक अभय वर्मा ने सदन का ध्यान एक समाचार पर दिलाया जिसमें जालंधर में कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की जानकारी दी गई थी. यह एफआईआर कथित तौर पर आतिशी का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने को लेकर दर्ज हुई थी. पूरे मामले को गंभीर मानते हुए मेरे द्वारा विशेषाधिकार कानून का मामला करार दिया गया और इसी विषय समिति को सौंप दिया गया. इस तरह यह विवाद विधानसभा की समिति के समक्ष विचाराधीन हो गया है.

