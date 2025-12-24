ETV Bharat / state

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की मुलाकात

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बुधवार को प्रख्यात जैन आध्यात्मिक नेत्री आर्यिका पूर्णमति माताजी के साथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की. इस दौरान, आचार्य विद्यासागर महाराज से दीक्षा प्राप्त आर्यिका पूर्णमति माताजी ने सार्वजनिक जीवन के नैतिक मूल्यों पर अपने विचार साझा किए तथा आत्मसंयम, करुणा और नैतिक स्पष्टता को उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा के लिए अनिवार्य बताया.

विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने इस अवसर पर राष्ट्रपति को दिल्ली विधान सभा द्वारा पारदर्शिता, कार्यकुशलता और उत्तरदायी शासन को सुदृढ़ करने के लिए गत माह के दौरान कार्यों के बारे में जानकारी दी. साथ ही नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) को लागू करने की जानकारी दी, जिसके माध्यम से दिल्ली विधानसभा पूर्णतः डिजिटल एवं पेपरलेस सदन के रूप में कार्य कर रही है.

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ विधानसभा को पूरी तरह सौर ऊर्जा आधारित हरित विधानसभा के रूप में विकसित किए जाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया. इसके आलावा, दिल्ली विधानसभा को एक हेरिटेज साइट के रूप में विकसित कर उसकी लोकतांत्रिक विरासत के संरक्षण एवं ऐतिहासिक परिसर को आम जनता के लिए खोलने के सतत प्रयासों का भी जिक्र किया. विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक, राष्ट्रपति ने दिल्ली सरकार एवं दिल्ली विधानसभा द्वारा किए जा रहे संस्थागत सुधारों और कार्यो की सराहना की.