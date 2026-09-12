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दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष केपटाउन के लिए रवाना, 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ( फाइल फोटो )