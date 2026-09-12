दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष केपटाउन के लिए रवाना, 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का केपटाउन दौरा, राष्ट्रमंडल सम्मेलन में रखेंगे भारत का पक्ष.
Published : September 12, 2026 at 6:37 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन के लिए रवाना हो गए हैं. वहां वे 13 से 18 सितंबर तक आयोजित होने वाले 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होंगे. इस सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका की संसद और सीपीए दक्षिण अफ्रीका शाखा द्वारा की जा रही है. सम्मेलन का आयोजन ''बदलती विश्व व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय कानून और संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करना: राष्ट्रमंडल नेतृत्व'' विषय के तहत किया जा रहा है.
सम्मेलन में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, सांसद तथा संसदीय अधिकारी भाग लेंगे और लोकतांत्रिक विधायिकाओं के समक्ष मौजूद समकालीन चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के साथ-साथ संसदीय लोकतंत्र तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के उपायों पर चर्चा करेंगे.
1911 में स्थापित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राष्ट्रमंडल के 180 से अधिक राष्ट्रीय, राज्य, प्रांतीय और क्षेत्रीय संसदों एवं विधानमंडलों को एक मंच से जोड़ता है. विश्व के सबसे पुराने संसदीय संघों में से एक, सीपीए सांसदों और संसदीय अधिकारियों को अनुभवों के आदान-प्रदान, लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ करने तथा जवाबदेही, समावेशिता, कानून के शासन और संस्थागत निष्ठा पर आधारित संसदीय कार्यप्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत मंच प्रदान करता है.
सम्मेलन के दौरान अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ''क्षमता की कमी से जूझ रही संसदों में समावेशिता के उपायों को लागू करना'' विषय पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता करेंगे. वे ''संसदों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता: वर्तमान अनुप्रयोग, संभावनाएं और कार्यान्वयन की रणनीतियां'' विषय पर कार्यशाला को भी संबोधित करेंगे.
विधानसभा अध्यक्ष “राष्ट्रमंडल के लिए नए नेतृत्व के अवसर: लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय कानून को सुदृढ़ करने के लिए संसदीय कार्रवाई” तथा “मानवाधिकारों की रक्षा और शांति को बढ़ावा देना: संसदों की भूमिका” विषयों पर भी अपने विचार रखेंगे. इन सत्रों के माध्यम से वे लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने, संवैधानिक एवं संसदीय मूल्यों को बनाए रखने, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और शांति में योगदान देने में विधायिकाओं की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालेंगे.
दिल्ली विधानसभा के अनुभवों को साझा करते हुए विजेंद्र गुप्ता इसके निरंतर जारी डिजिटल परिवर्तन पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) का कार्यान्वयन और विधानसभा का कागज रहित विधायी कार्यप्रणाली की दिशा में संक्रमण शामिल है. वे ‘विधान साथी’ को भी प्रस्तुत करेंगे, जो विधानसभा का एआई-सक्षम विधायी सहायता मंच है और सदस्यों को हिंदी एवं अंग्रेजी में विधायी अभिलेखों तथा संस्थागत सूचनाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है. इसमें वॉयस-सक्षम सुविधाएं भी शामिल हैं.
बता दें कि 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट की भागीदारी दिल्ली विधानसभा को राष्ट्रमंडल की अन्य विधायिकाओं के साथ संवाद करने तथा बदलती संसदीय कार्यप्रणालियों पर अनुभवों का आदान-प्रदान करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी.
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