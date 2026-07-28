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दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक मामला: आरोपी सरबजीत सिंह की मानसिक स्थिति का आकलन करें इहबास का मेडिकल बोर्ड

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इहबास अस्पताल को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक के आरोपी सरबजीत सिंह की मानसिक स्थिति का आकलन कर. ये बताएं कि क्या वो कोर्ट में अपना बचाव करने की स्थिति में है कि नहीं. एडिशनल सेशंस जज अंकुर जैन ने ये आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी.

दरअसल सरबजीत सिंह ने नियमित जमानत याचिका दायर किया है. सुनवाई के दौरान सरबजीत की ओर से पेश वकील अंशुल शुक्ला ने कहा कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत याचिका दायर की गई है. जांच अधिकारी ने सरबजीत के मेडिकल डॉक्यूमेंट को वेरिफाइ कर लिया है. शुक्ला ने कहा कि सरबजीत बाइपोलर डिसॉर्डर से पीड़ित है.

उन्होंने कहा कि सरबजीत की मानसिक स्थिति के आकलन के लिए मेडिकल बोर्ड गठित की जा सकती है. शुक्ला की इस दलील का दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोई विरोध नहीं किया. उसके बाद कोर्ट ने इहबास अस्पताल को मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया. कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो जरुरत पड़ने पर सरबजीत को इहबास अस्पताल के डॉक्टर के समक्ष पेश करें.

बता दें कि 15 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सरबजीत की ओर से पेश वकील ने हिरासत की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. तब कोर्ट ने कहा था कि सरबजीत को इहबास मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया था.