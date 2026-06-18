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दिल्ली विधानसभा ने वर्ष 2026-27 के लिए 30 समितियों के गठन की घोषणा की, जानिए किस को मिली क्या जिम्मेदारी

विधानसभा अध्यक्ष ने नई गठित समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने जनहित मामलों पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करेने की उम्मीद जताई.

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 18, 2026 at 8:05 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा ने विधायी वर्ष 2026-27 के लिए सदन की समितियों का आधिकारिक रूप से गठन कर लिया है. इसकी जानकारी गुरूवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दी. इन नई गठित समितियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्ष ने कहा कि ये समितियां विधायी प्रक्रिया को बहुत लाभ पहुंचाएंगी और जनहित के मामलों पर कड़ी निगरानी व व्यवस्थित विचार-विमर्श सुनिश्चित करेंगी. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नियुक्त सदस्यों का सामूहिक अनुभव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोकतांत्रिक जवाबदेही को काफी मजबूत करेगा.

विधानसभा अध्यक्ष ने नई गठित समितियों के सभी अध्यक्षों और सदस्यों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने विश्वास जताया कि ये समितियां विधानसभा की कार्यक्षमता और जवाबदेही को और मजबूत करेंगी, साथ ही जनहित से जुड़े मामलों पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करेंगी. उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि समितियां सार्थक सिफारिशें करेंगी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नागरिकों की आकांक्षाओं व चिंताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी.

कार्य सलाहकार समिति:

इस समिति की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता करेंगे. इस समिति के सदस्यों के पैनल में उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, मुख्य सचेतक अभय कुमार वर्मा, जितेंद्र महाजन, ओम प्रकाश शर्मा, राज कुमार चौहान, सोम दत्त, सुरेंद्र कुमार और सूर्य प्रकाश खत्री शामिल होंगे. वहीं, निजी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों पर समिति का गठन भी विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया है. इसके सदस्य पैनल में मुख्य सचेतक अभय कुमार वर्मा, अमानतुल्ला खान, अनिल कुमार शर्मा, अरविंदर सिंह लवली, पूनम शर्मा, प्रेम चौहान, संजय गोयल और श्याम शर्मा शामिल हैं.

सरकारी आश्वासनों पर समिति

यह समिति डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में काम करेगी. समिति के अन्य सदस्यों में अजय कुमार महावर, जितेंद्र महाजन, करनैल सिंह, मुकेश कुमार अहलावत, पूनम शर्मा, राज करण खत्री, सहीराम पहलवान और उमंग बजाज शामिल होंगे. इस समिति की अध्यक्षता नांगलोई के विधायक मनोज कुमार शौकीन करेंगे. इस पैनल के अन्य सदस्यों में विधायक अनिल कुमार शर्मा, हरीश खुराना, प्रद्युम्न सिंह राजपूत, पुनरदीप सिंह साहनी, संदीप सहरावत, शिखा रॉय, सोम दत्त और सूर्य प्रकाश खत्री मनका नेतृत्व सीधे माननीय स्पीकर विजेंद्र गुप्ता करेंगे, जो इसके अध्यक्ष होंगे. इस उच्च-स्तरीय पैनल में डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, अशोक गोयल, जरनैल सिंह, प्रवेश रत्न, संदीप सहरावत, शिखा रॉय, उमंग बजाज और वीरेंद्र सिंह कादियान भी शामिल होंगे.

प्रश्न और संदर्भ समित

प्रश्न और संदर्भ समित का गठन माननीय डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में किया गया है. इसके सदस्यों में आले मोहम्मद इकबाल, अरविंदर सिंह लवली, डॉ. अजय दत्त, नीलम पहलवान, ओम प्रकाश शर्मा, रविंदर सिंह नेगी, तरविंदर सिंह मारवाह और वीरेंद्र सिंह कादियान शामिल हैं. सामान्य प्रयोजन समिति की अध्यक्षता स्पीकर विजेंद्र गुप्ता करेंगे. इस समिति के सदस्यों में डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, मुख्य सचेतक अभय कुमार वर्मा, अशोक गोयल, चौधरी जुबैर अहमद, मनोज कुमार शौकीन, राज कुमार भाटिया, तिलक राम गुप्ता और वीर सिंह ढिंगान शामिल होंगे.

लाइब्रेरी कमिटी

लाइब्रेरी कमिटी की अध्यक्षता स्पीकर विजेंद्र गुप्ता करेंगे. इसके सदस्यों में डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, चौधरी जुबैर अहमद, जरनैल सिंह, मुकेश कुमार अहलावत, नीलम पहलवान, नीरज बसोया, प्रद्युम्न सिंह राजपूत और संजय गोयल शामिल होंगे. डेलिगेटेड लेजिस्लेशन कमिटी का नेतृत्व चेयरमैन प्रवेश रत्न करेंगे. उनके साथ नॉमिनेटेड विधायक डॉ. अनिल गोयल, चंदन कुमार चौधरी, इमरान हुसैन, करतार सिंह तंवर, राज कुमार भाटिया, सतीश उपाध्याय, तिलक राम गुप्ता और विशेष रवि होंगे.

प्रिविलेज कमिटी (विशेषाधिकार समिति)

प्रिविलेज कमिटी (विशेषाधिकार समिति) का संचालन चेयरमैन प्रद्युम्न सिंह राजपूत करेंगे. वे नए नियुक्त सदस्यों में चीफ व्हिप अभय कुमार वर्मा, अजय कुमार महावर, नीरज बसोया, राम सिंह नेताजी, रविकांत, सतीश उपाध्याय, सुरेन्द्र कुमार और सूर्य प्रकाश खत्री के साथ मिलकर काम करेंगे. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सभापति विधायक कैलाश गंगवाल होंगे. समिति में चन्दन कुमार चौधरी, हरीश खुराना, प्रेम चौहान, राज करण खत्री, राज कुमार चौहान, रवि कांत, सुरेन्द्र कुमार तथा वीर सिंह धींगान सदस्य होंगे.

सदन पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

सदन पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के सभापति गोपाल राय होंगे. समिति में अनिल झा, कैलाश गहलोत, कैलाश गंगवाल, कुलदीप सोलंकी, पवन शर्मा, श्याम शर्मा, तरविन्दर सिंह मारवाह तथा वीर सिंह धींगान सदस्य होंगे.

महिला एवं बाल कल्याण समिति

महिला एवं बाल कल्याण समिति की सभापति विधायक पूनम शर्मा करेंगी. समिति में आहिर दीपक चौधरी, डॉ. अनिल गोयल, आतिशी, गजेन्द्र दराल, नीलम पहलवान, प्रवेश रत्न, सहीराम तथा शिखा राय सदस्य होंगे.

छात्र एवं युवा कल्याण समिति

छात्र एवं युवा कल्याण समिति के सभापति आहिर दीपक चौधरी होंगे. समिति में चौधरी जुबैर अहमद, गजेन्द्र दराल, करनैल सिंह, कुलदीप कुमार, कुलदीप सोलंकी, प्रवेश रत्न, रवि कांत तथा रविन्दर सिंह नेगी सदस्य होंगे.

पर्यावरण समिति

पर्यावरण समिति के सभापति अनिल कुमार शर्मा होंगे. समिति में अमानतुल्लाह खान, चौधरी जुबैर अहमद, गजेन्द्र सिंह यादव, इमरान हुसैन, जितेन्द्र महाजन, कैलाश गंगवाल, राज कुमार भाटिया तथा तिलक राम गुप्ता सदस्य होंगे.

आचरण समिति

इसके साथ ही आचरण समिति के सभापति करतार सिंह तंवर होंगे. समिति में गोपाल राय, हरीश खुराना, कैलाश गहलोत, करनैल सिंह, कुलदीप कुमार, पवन शर्मा, संजय गोयल तथा उमंग बजाज सदस्य होंगे.

अल्पसंख्यक कल्याण समिति

अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सभापति तरविन्दर सिंह मारवाह होंगे. समिति में आले मोहम्मद इकबाल, अमानतुल्लाह खान, अरविन्दर सिंह लवली, कैलाश गंगवाल, पुनरदीप सिंह साहनी, रवि कांत, रविन्दर सिंह नेगी तथा उमंग बजाज सदस्य होंगे.

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति

वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सभापति राज करण खत्री होंगे. समिति में आहिर दीपक चौधरी, चन्दन कुमार चौधरी, गजेन्द्र सिंह यादव, गोपाल राय, करतार सिंह तंवर, नीरज बसोया, राम सिंह नेताजी तथा सहीराम पहलवान सदस्य होंगे.

अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित मामलों की समिति

अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित मामलों की समिति के सभापति कुलदीप सोलंकी होंगे. समिति में अजय कुमार महावर, अनिल झा, चन्दन कुमार चौधरी, गजेन्द्र दराल, करतार सिंह तंवर, मुकेश कुमार अहलावत, राज करण खत्री तथा राम सिंह नेताजी सदस्य होंगे.

सदस्यों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित समिति

इसके साथ ही सदस्यों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित सदन की समिति के सभापति मुख्य सचेतक अभय कुमार वर्मा होंगे. समिति में चौधरी जुबैर अहमद, गजेन्द्र सिंह यादव, पूनम शर्मा, राज कुमार चौहान, संजीव झा, सूर्य प्रकाश खत्री, तरविन्दर सिंह मारवाह तथा विशेष रवि सदस्य होंगे.

सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल मानकों के उल्लंघन संबंधी समिति

सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल मानकों के उल्लंघन एवं विधायकों के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार के संबंध में समिति के सभापति कैलाश गहलोत होंगे. समिति में डॉ. अनिल गोयल, अनिल झा, अनिल कुमार शर्मा, जरनैल सिंह, करनैल सिंह, कुलवंत राणा, ओम प्रकाश शर्मा तथा सूर्य प्रकाश खत्री सदस्य होंगे.

दिल्ली नगर निगम समिति

वहीं दिल्ली नगर निगम समिति के सभापति ओम प्रकाश शर्मा होंगे. समिति में डॉ. अजय दत्त, अशोक गोयल, आतिशी, कुलवंत राणा, मनोज कुमार शौकीन, पुनर्दीप सिंह साहनी, राज कुमार भाटिया तथा संदीप सहरावत सदस्य होंगे.

शांति एवं सद्भाव संबंधी समिति

शांति एवं सद्भाव संबंधी समिति के सभापति विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट होंगे. समिति में आले मोहम्मद इकबाल, अशोक गोयल, कुलवंत राणा, मनोज कुमार शौकीन, नीलम पहलवान, पुनर्दीप सिंह साहनी, श्याम शर्मा तथा सूर्य प्रकाश खत्री सदस्य होंगे.

वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति

इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के सभापति तिलक राम गुप्ता होंगे. समिति में जितेन्द्र महाजन, करतार सिंह तंवर, ओम प्रकाश शर्मा, पवन शर्मा, राम सिंह नेताजी, सतीश उपाध्याय, उमंग बजाज तथा वीर सिंह धींगान सदस्य होंगे.

ट्रांसजेंडर एवं दिव्यांगजन कल्याण समिति

ट्रांसजेंडर एवं दिव्यांगजन कल्याण समिति के सभापति करनैल सिंह होंगे. समिति में डॉ. अनिल गोयल, हरीश खुराना, कैलाश गहलोत, कैलाश गंगवाल, मनोज कुमार शौकीन, प्रेम चौहान, शिखा राय तथा वीरेन्द्र सिंह कादियान सदस्य होंगे.

प्रशासनिक मामलों पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति

वहीं, प्रशासनिक मामलों पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति, जिसके कार्यक्षेत्र में प्रशासनिक सुधार, सेवाएं, सतर्कता, विधि, न्याय एवं संबंधित निकाय शामिल हैं के सभापति चन्दन कुमार चौधरी होंगे. समिति में आतिशी, इमरान हुसैन, जितेन्द्र महाजन, कैलाश गहलोत, कुलदीप सोलंकी, राज करण खत्री, सहीराम तथा तिलक राम गुप्ता सदस्य होंगे.

शिक्षा पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति

शिक्षा पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति, जिसके अंतर्गत शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण, कला, संस्कृति एवं खेल विषय आते हैं, के सभापति उमंग बजाज होंगे. समिति में अजय कुमार महावर, पूनम शर्मा, पुनर्दीप सिंह साहनी, नीरज बसोया, राज कुमार भाटिया, संजीव झा, शिखा राय तथा सोम दत्त सदस्य होंगे.

कल्याण पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति

कल्याण पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति, जिसके कार्यक्षेत्र में समाज कल्याण, श्रम, खाद्य एवं आपूर्ति, रोजगार तथा गृह विभाग सम्मिलित हैं, की सभापति नीलम पहलवान होंगी. समिति में डॉ. अजय दत्त, आहिर दीपक चौधरी, अमानतुल्लाह खान, हरीश खुराना, राम सिंह नेताजी, रविन्दर सिंह नेगी, संदीप सहरावत तथा सतीश उपाध्याय सदस्य होंगे. वहीं, स्वास्थ्य पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति, जिसके अंतर्गत चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय तथा खाद्य सुरक्षा विषय आते हैं, के सभापति संजय गोयल होंगे. समिति में अनिल कुमार शर्मा, अरविन्दर सिंह लवली, कैलाश गंगवाल, कुलदीप सोलंकी, कुलवंत राणा, सुरेन्द्र कुमार, वीर सिंह धींगान तथा विशेष रवि सदस्य होंगे.

विकास पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति

विकास पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति, जिसके कार्यक्षेत्र में विकास, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, कृषि विपणन, राजस्व, भूमि एवं भवन तथा उद्योग विभाग शामिल हैं, के सभापति श्याम शर्मा होंगे. समिति में डॉ. अनिल गोयल, गजेन्द्र दराल, गोपाल राय, कुलदीप कुमार, जितेन्द्र महाजन, नीलम पहलवान, प्रेम चौहान तथा तरविन्दर सिंह मारवाह सदस्य होंगे.

जनउपयोगी सेवाओं और नागरिक सुविधाओं पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति

इसके साथ ही जनउपयोगी सेवाओं और नागरिक सुविधाओं पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति, जिसके अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, विद्युत, दिल्ली जल बोर्ड तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग आते हैं, के सभापति संदीप सहरावत होंगे. समिति में अनिल झा, गजेन्द्र सिंह यादव, मनोज कुमार शौकीन, मुकेश कुमार अहलावत, पवन शर्मा, प्रद्युम्न सिंह राजपूत, प्रवेश रत्न तथा संजय गोयल सदस्य होंगे.

वित्त एवं परिवहन पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति, जिसके कार्यक्षेत्र में वित्त, व्यापार एवं कर, आबकारी एवं विलासिता कर, योजना, परिवहन, पर्यटन तथा वे सभी विभाग शामिल हैं, जिन्हें अन्य समितियों को आवंटित नहीं किया गया है, के सभापति रविन्दर सिंह नेगी होंगे. समिति में आले मोहम्मद इकबाल, अशोक गोयल, जरनैल सिंह, करनैल सिंह, करतार सिंह तंवर, प्रद्युम्न सिंह राजपूत, रवि कांत तथा वीरेन्द्र सिंह कादियान सदस्य होंगे

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