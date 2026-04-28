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दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज, सुबह 11 बजे से कार्यवाही

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा की आज विशेष सत्र के अंतर्गत होने वाली कार्यवाही की कार्य सूची जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार सदन की कार्रवाई सुबह 11:00 से शुरू होगी. बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से की जाएगी.

जारी कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले शोक संदर्भ लिया जाएगा, जिसमें दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी. इसके बाद नियम 280 के तहत विशेष उल्लेख का समय रखा गया है, जिसमें सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से जनहित से जुड़े विषय उठा सकेंगे. कार्य सूची का तीसरा प्रमुख बिंदु सदान के पटल पर दस्तावेज रखने से संबंधित है. इसमें मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त लेखे और विनियोग लेखे की प्रतियां सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगी. यह प्रक्रिया सरकार के वित्तीय प्रबंधन और खर्चों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अहम मानी जाती है.

इसके अलावा नियम-90 के तहत एक सरकारी संकल्प भी पेश किया जाएगा. इस संकल्प को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. यह विषय विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दृष्टिकोण से अहम मान जा रहा है.



महिला आरक्षण बिल लागू करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस करेगी प्रदर्शन

वहीं, महिला कांग्रेस की ओर से महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर आज विधानसभा का घेराव किया जाएगा. महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने इसका ऐलान किया है. सुबह 11 बजे महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा के निकट सिविल लाइंस स्थित संत परमानंद अस्पताल पर जुटेंगे और फिर वहां से विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ेंगे. इस दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, प्रभारी काजी निजामुद्दीन, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा सिंह और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा भी शामिल होंगी.

नेता प्रतिपक्ष आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से पूछेंगी सवाल

उधर नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी आज विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में इस एक दिन विशेष सत्र और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा से सवाल पूछेंगी. सरकार ने जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल के लोकसभा से खारिज होने के बाद विपक्षी पार्टियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने की तैयारी की है और इसी के लिए यह विशेष सत्र बुलाया है. इसलिए दोनों विपक्षी पार्टियों कांग्रेस और आप ने भी अपने अपने तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी की है.



विशेष सत्र से पहले विधानसभा की उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित

विधानसभा में आज होने वाले विशेष सत्र से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के निर्देश पर सोमवार शाम को एक उच्च स्तरीय संयुक्त सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में दिल्ली विधानसभा, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.