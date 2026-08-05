दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र: सदन में पेश होंगी कैग की दो रिपोर्टें और तीन अहम विधेयक
मानसून सत्र के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की दो महत्वपूर्ण रिपोर्टें सदन में रखी जाएंगी. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता
Published : August 5, 2026 at 5:45 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का आगामी मानसून सत्र काफी हंगामेदार और कामकाज के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है. दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक में मानसून सत्र के विधायी कार्यों को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है. यह सत्र 7 से 11 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें सरकार कैग (CAG) की बहुप्रतीक्षित दो रिपोर्टों के साथ-साथ तीन महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन के पटल पर रखेगी.
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने जानकारी दी कि मानसून सत्र के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की दो महत्वपूर्ण रिपोर्टें सदन में रखी जाएंगी. मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता इन रिपोर्टों को सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगी. इनमें प्रमुख रूप से शामिल रिपोर्ट संख्या-01 (वर्ष 2026) वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित कैग की रिपोर्ट और दूसरा रिपोर्ट संख्या-02 (वर्ष 2026): वर्ष 2024-25 के राज्य वित्त पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित कैग की रिपोर्ट शामिल है. इसके अलावा, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा एक अहम दस्तावेज भी सदन में रखा जाएगा. ऊर्जा मंत्री आशीष सूद 'दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से संबंधित अधिसूचना और उसका पत्र सदन के पटल पर रखेंगे.
सदन में लाए जाएंगे तीन नए विधेयक
सत्र के दौरान सरकार शहर के प्रशासनिक और नागरिक हितों से जुड़े तीन नए विधेयक भी पेश करेगी, जिन पर लंबी चर्चा की संभावना है. विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि जिन विधेयकों को मंजूरी दी गई है, उनमें दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध सेवाओं की उपलब्धता का अधिकार) विधेयक, 2026, इस नए विधेयक के माध्यम से पुराने 'दिल्ली अधिनियम, 2011' को निरस्त करने का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को और अधिक पारदर्शी और त्वरित सेवाएं प्रदान करना है.
कैग की दो रिपोर्टें होंगी पेश
इसके अलावे दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड संशोधन विधेयक, इसके तहत दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड अधिनियम, 2010 की धारा 2 के खंड (जी) के उपखंड (iii) में संशोधन किया जाएगा. साथ ही बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान से जुड़ा विधेयक, इसके जरिए 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2007' तथा उससे जुड़े वर्ष 2010 और 2021 के संशोधन अधिनियमों को पूरी तरह से निरस्त करने का प्रस्ताव है.
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की इस उच्चस्तरीय बैठक में विधानसभा के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के साथ-साथ उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, मुख्य सचेतक अभय वर्मा, विधायक ओम प्रकाश शर्मा, सोम दत्त, जितेंद्र महाजन और सुरेन्द्र कुमार ने भाग लिया.
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