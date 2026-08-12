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दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र: तीन दिन में 13 घंटे चली सदन की कार्यवाही, 4 महत्वपूर्ण बिल पास

दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र संपन्न, मात्र 13 घंटों में पास हुए 4 बड़े विधेयक.

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2026 at 6:01 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो गया. तीन दिनों तक चले इस सत्र के दौरान कुल 13 घंटे 19 मिनट तक सदन की कार्यवाही चली. इस दौरान सरकार ने जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों पर गहन मंथन किया और कुल 4 बिल सर्वसम्मति से पास किए गए. इसके अलावा, सत्र के दौरान 2 सीएजी (CAG) रिपोर्टें भी सदन के पटल पर रखी गईं, जिन्होंने प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है.

CAG रिपोर्टों की टेबलिंग और कड़ा प्रशासनिक रुख

सत्र के दौरान पेश की गईं 2 सीएजी रिपोर्टों ने सरकार और विपक्ष दोनों का ध्यान खींचा. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने स्पष्ट किया कि इन सभी रिपोर्टों को संबंधित विभागों को तुरंत एक्शन टेकन नोट्स तैयार करने के लिए भेज दिया गया है. लोक लेखा समिति की सक्रिय भागीदारी के साथ यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन रिपोर्ट्स पर एक तय समय सीमा के भीतर ठोस कार्रवाई पूरी हो, ताकि वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक सुस्ती पर लगाम लगाई जा सके.

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को सुनिए (ETV Bharat)

सदन में विपक्ष का रुख और तीखा हमलावर तेवर

इस सत्र के दौरान सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा मुख्य विपक्षी दल की भूमिका और खासकर नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति रहा. अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि मानसून सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष सदन से पूरी तरह नदारद रहीं. उन्होंने इसे ‘नेतृत्वहीनता’ की संज्ञा देते हुए कहा कि विधायी इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी महत्वपूर्ण सत्र में मुख्य विपक्षी दल का शीर्ष नेतृत्व सदन से पूरी तरह नदारद दिखा. सत्र के दौरान माहौल उस वक्त काफी गर्मा गया जब कुछ विपक्षी सदस्यों ने सदन के भीतर और बाहर भारी हंगामा किया.

स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के अनुसार, सदन की मर्यादा को ताक पर रखते हुए कार्यवाही में बाधा डालने, चावल जैसी वस्तुएं फेंकने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने जैसी घटनाएं सामने आईं, जिसके कारण तीनों दिन मार्शलों की मदद लेनी पड़ी. विपक्षी सदस्यों के इस व्यवधान और विधायी कार्यों में उदासीनता को देखते हुए सदन के फर्श से एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया. इसके बावजूद सत्ता पक्ष की ओर से 48 में से 44-45 सदस्यों की मजबूत उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि 22 सदस्यीय विपक्षी खेमे से बमुश्किल 20 सदस्य ही सदन में उपस्थित रहे.

नागरिक सुविधाओं और उत्तर-पूर्वी दंगों पर चर्चा

सत्र के दौरान कूड़ा प्रबंधन, जलभराव, आवारा मवेशी, पीडब्ल्यूडी की सड़कें और बढ़े हुए बिजली बिलों जैसे बुनियादी नागरिक मुद्दों पर पार्षदों व विधायकों ने तीखे सवाल किए. इसके अलावा, उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में राजनीतिक नेताओं की भूमिका और सजा के मुद्दों पर दो दिनों तक चली शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ने सदन की सियासी सरगर्मी को और बढ़ा दिया. दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर एक बधाई प्रस्ताव भी सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया.

तकनीकी छलांग: AI-बेस्ड 'भाषिणी' का सफल पायलट प्रोजेक्ट

इस सत्र को तकनीकी लिहाज से एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है. दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधायी संस्था बन गई है, जिसने सत्र के दौरान AI-आधारित 'भाषिणी' (BHASHINI) लाइव ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सिस्टम का सफल पायलट परीक्षण किया. इसके जरिए सदन की कार्यवाही को तकनीक-सक्षम, अधिक सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. जनहित के मुद्दों पर नियम 280 के तहत कुल 52 सार्वजनिक मामलों को उठाया गया. खास बात यह रही कि एक दिन में रिकॉर्ड 23 सदस्यों को जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का अवसर दिया गया, जो पिछले तमाम प्रेसिडेंट्स को पीछे छोड़ता है.

पास किए गए विधेयक: सत्र के दौरान कुल चार महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए और पास किए गए.

  • दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट (निरसन) विधेयक, 2026
  • नागरिकों को समय-बध्‍द और सुलभ सेवा वितरण का अधिकार विधेयक, 2026
  • दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026
  • दिल्ली अग्नि सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026

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