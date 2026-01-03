ETV Bharat / state

दिल्ली विधानसभा में बंदर भगाने के लिए लंगूर की आवाज वालों की होगी तैनाती, जानें पूरी डिटेल

दिल्ली विधानसभा परिसर में बंदर भगाने के लिए आवाज निकालने के विशेषज्ञ लोगों की बात करें तो विधानसभा परिसर में पहले से ही इस तरह के पांच लोग कार्यरत हैं. ईटीवी भारत ने इन लोगों से बातचीत करके उनके कामकाज को जाना. यहां 15 साल से काम कर रहे मंकी एक्सपर्ट रवि कुमार ने बताया कि उनकी टीम में यहां 5 लड़के काम करते हैं. 15 साल से वह दिल्ली विधानसभा के अलावा संसद भवन, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और अन्य कई सरकारी मंत्रालय की बिल्डिंग में भी बंदर भगाने का काम करते हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में बंदरों की बढ़ती संख्या और उनसे होने वाली परेशानियों को देखते हुए सरकार ने एक अहम कदम उठाने की तैयारी की है. विधायकों, कर्मचारियों और विजिटर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार अब बंदरों को भगाने के लिए विशेष लोगों की भर्ती करने जा रही है. इसके लिए दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने एक टेंडर भी जारी कर दिया है. इस टेंडर के अनुसार लोक निर्माण विभाग को ऐसे लोगों की तलाश है, जो परफेक्ट तरीके से बंदरों को भगाने के लिए लंगूर की आवाज निकाल सकें और विधानसभा परिसर को बंदरों से मुक्त रख सके. दरअसल, दिल्ली विधानसभा में बंदरों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिससे काफी परेशानी होती है. विधानसभा परिसर में बार-बार बंदर घुस जाते हैं, जिससे कामकाज भी प्रभावित होता है और स्टाफ को भी काम करने में भी डर लगता है.

उन्होंने बताया कि बंदर भगाने के लिए लंगूर की आवाज निकालने का तरीका सबसे सिंपल है. इससे बिना किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए हम बंदरों को विधानसभा परिसर से भगा देते हैं. रवि कुमार ने बताया कि पहले विधानसभा परिसर में बंदरों को भगाने के लिए लंगूर रखे जाते थे. दिल्ली के कई जिला न्यायालय में भी बंदरो को भगाने के लिए लंगूर रखने की व्यवस्था थी. लेकिन, एक बार भाजपा नेता मेनका गांधी ने जब कोर्ट के अंदर लंगूर को बंधा हुआ देखा तो उन्होंने इसका विरोध किया और लंगूर को बांधकर रखना बैन करा दिया गया. उसके बाद से फिर आवाज निकाल कर बंदरों को भगाने की यह नई व्यवस्था लागू हुई है.

लंगूर की आवाज निकालना आसान काम नहीं

उन्होंने बताया कि यह काम स्पेशल सिक्योरिटी में आता है. स्पेशल सिक्योरिटी के तहत हम बंदर भगाने का काम करते हैं. हमको दिल्ली विधानसभा में यह काम दिया गया है. इस दौरान रवि कुमार ने कहा कि यह काम एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं. लंगूर की आवाज निकालना आसान काम नहीं है. यह काम बिना अनुभव के नहीं हो सकता है. रवि कुमार ने बताया कि 8-8 घंटे की शिफ्ट में हम लोग यहां बंदर भगाने का काम करते हैं. रवि ने बताया कि हम सब लोग मिनिमम वेजेस पर काम करते हैं. मिनिमम वेजेज जो दिल्ली सरकार के द्वारा निर्धारित है उसके अनुसार हमें 18 से 20 हजार रुपए वेतन मिलता है. रवि कुमार ने बताया इसके अलावा हम जानवरों का रेस्क्यू करने का काम भी करते हैं. कई सारे एनजीओ भी हम से जुड़े हुए हैं. जो हमें बुलाकर के हमारी सेवाएं लेते हैं.

लंगूर की आवाज निकालने वाले (ETV Bharat)

दिल्ली विधानसभा की छत और आसपास के गेट पर तैनात रहकर बंदरों को भगाने का काम करते हैं. रवि कुमार ने बताया कि अब इस तरह का काम बढ़ता जा रहा है. अब निजी तौर पर भी लोग अपने घरों पर भी बंदर भगाने के लिए इस तरह के विशेषज्ञ लोगों को रख रहे हैं. उनके साथ टीम में 10-15 साल से लड़के काम कर रहे हैं. अब उनका बेटा भी इसी प्रोफेशन में आ गया है. अब उन्होंने अपने बेटे को भी टीम में शामिल कर लिया है और वह भी इसी काम में एक्सपर्ट हो गया है. रवि कुमार ने बताया कि पहले बंदरों को भगाने के लिए गुलेल, डंडा और अन्य चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता था. लेकिन, अब इन चीजों को छोड़कर सिर्फ लंगूर की आवाज निकाल कर भगाने का सबसे सही और सरल तरीका चलन में आ गया है.

