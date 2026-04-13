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दिल्ली विधानसभा को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, मेल में लिखा - 'हमने 15 विस्फोटक लगाए हैं'

दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे और तीसरे दिन भी दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी.

दिल्ली विधानसभा को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी
दिल्ली विधानसभा को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 13, 2026 at 3:12 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा को आज एक बार फिर बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी मिली है. सोमवार को दिल्ली विधानसभा के ईमेल पर भेजे गए मेल में 3 घंटे के भीतर दिल्ली विधानसभा के कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई है. मेल में लिखा है कि तीन घंटे के भीतर, आपकी दिल्ली विधानसभा के कार्यालयों में साइनाइड गैस से भरे 15 आरडीएक्स बम धमाके करेंगे. केवल सभी मुस्लिम कर्मचारियों को ही वहां से तुरंत हटा लिया जाए.

बता दें कि इससे पहले 25 मार्च को भी एक बजकर 40 मिनट पर धमाके करने की बात कही गई थी. भेजे गए ईमेल में लिखा था कि 15 आरडीएक्स आईईडी विधानसभा में लगाए गए हैं. यह भी कहा गया है कि तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिलबालाजी और जाफर सादिक के खिलाफ सीबीआई का मामला वापस लें. मेल में लिखा गया है कि हम कोयंबटूर के मुसलमान हैं, जिन्हें एक कड़वी सच्चाई का पता चला है.

मेल में लिखा गया है कि उदयनिधि के चालाक परिवार ने हमें 'वोट बैंक' की तरह इस्तेमाल किया और हमें बचाने के बहाने सज़ा दी. हमारे जिन नेताओं ने पिछले चुनाव में डीएमके का समर्थन किया था, उन सभी को अब उसी उदयनिधि ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार करवा दिया है, जिसका हमने समर्थन किया था. जब हमने उनकी पोल खोलने की कोशिश की तो तमिलनाडु के मीडिया संस्थानों ने हमें रोक दिया. इसलिए, हम एआईएडीएमके के पास आए, लेकिन आपने भी हमें निराश किया.

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