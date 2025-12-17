दिल्ली चुनावों में कांग्रेस ने प्रचार पर पैसा लुटाने में BJP को पछाड़ा, फिर भी नहीं जीती एक भी सीट; ADR की रिपोर्ट में खुलासा
दिल्ली विधानसभा चुनाव में 'पार्टी प्रचार' और सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने बीजेपी से अधिक खर्च किया है.
Published : December 17, 2025 at 7:45 PM IST|
Updated : December 17, 2025 at 8:02 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस ने इस साल फरवरी में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में "पार्टी प्रचार और सोशल मीडिया कैंपेन" पर बीजेपी से ज़्यादा पैसे खर्च किए, लेकिन उम्मीदवारों पर खर्च के मामले में पीछे रही, यह एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है. चुनाव आयोग को पार्टियों द्वारा जमा की गई चुनावी खर्च रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार, बीजेपी का कुल खर्च 57.65 करोड़ रुपये था, जो कांग्रेस के 46.19 करोड़ रुपये से ज़्यादा था.
हालांकि, पार्टी प्रचार और सोशल मीडिया कैंपेन पर बीजेपी से ज़्यादा पैसे खर्च करने के बावजूद कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ. दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटों के चुनाव में, बीजेपी 48 सीटों पर विजयी रही, जबकि कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई. वहीं, आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीतीं.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा चुनाव आयोग को पार्टियों द्वारा जमा की गई चुनावी खर्च रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जुटाए गए कुल फंड के मामले में बीजेपी 88.7 करोड़ रुपये के साथ कांग्रेस के 64.3 करोड़ रुपये से आगे थी.
एडीआर के विश्लेषण के अनुसार, आम आदमी पार्टी ने पार्टी प्रचार पर कुल 12.12 करोड़ रुपये और उम्मीदवारों पर 2.4 करोड़ रुपये खर्च किए, जिससे कुल खर्च 14.5 करोड़ रुपये हुआ. आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि बीजेपी ने 5.26 लाख रुपये और कांग्रेस ने 5.95 करोड़ रुपये खर्च किए. हालांकि बीजेपी का कुल खर्च 57.65 करोड़ रुपये था, जो कांग्रेस के 46.19 करोड़ रुपये और AAP के 14.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा था.
पार्टी प्रचार पर खर्चा
बीजेपी ने पार्टी प्रचार पर 39.14 करोड़ रुपये खर्च किए, जो कांग्रेस के 40.13 करोड़ रुपये से कम था. लेकिन आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित 12.12 करोड़ रुपये से ज़्यादा था. अब तक नौ पार्टियों द्वारा किए गए घोषणाओं के अनुसार, उनका कुल खर्च 120.3 करोड़ रुपये था, जिसमें उम्मीदवारों पर 27 करोड़ रुपये शामिल हैं. बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा, बीएसपी अकेली ऐसी पार्टी थी, जिसने 1 करोड़ रुपये (1.8 करोड़ रुपये) से ज़्यादा खर्च किए.
चुनाव के दौरान सभी पार्टियों द्वारा जमा किया गया कुल फंड 170.68 करोड़ रुपये था. इसमें बीजेपी के 88.7 करोड़ रुपये, कांग्रेस के 64.3 करोड़ रुपये और आम आदमी पार्टी के 16.1 करोड़ रुपये शामिल थे. ज़्यादातर फंड पार्टियों के सेंट्रल हेडक्वार्टर लेवल पर जमा किया गया था.साथ ही, 74 प्रतिशत से ज़्यादा कलेक्शन के लिए चेक और डिमांड ड्राफ्ट सबसे पसंदीदा तरीका था, जबकि लगभग 26 प्रतिशत फंड कैश में जमा किया गया था.
एआईएमआईएम, जिसने दो सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन एक भी सीट नहीं जीती, अपनी घोषणा के अनुसार एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने कोई खर्च नहीं किया. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि बीजेपी ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा और दो सीटें अपने सहयोगियों को दीं.
2020 और 2025 दोनों चुनाव लड़ने वाली छह पार्टियों द्वारा जमा किया गया कुल फंड इस बार लगभग नौ प्रतिशत बढ़कर लगभग 170 करोड़ रुपये हो गया. इनमें से, कांग्रेस में 222 प्रतिशत से ज़्यादा की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई, जबकि बीजेपी के लिए यह 25 प्रतिशत कम हो गया और आप के लिए लगभग छह प्रतिशत बढ़ गया. इन छह पार्टियों का कुल खर्च 2020 और 2025 के चुनावों के बीच लगभग 39 प्रतिशत बढ़ गया. कांग्रेस के मामले में, बढ़ोतरी लगभग 161 प्रतिशत थी. वहीं, BJP के लिए 20.5 प्रतिशत, जबकि आम आदमी पार्टी ने लगभग 32 प्रतिशत कम फंड खर्च किया है.
राजनीतिक दलों को जमा करना होता है चुनावी खर्च का विवरण
बता दें कि किसी भी चुनाव के बाद राजनीतिक दलों को अपने चुनाव खर्च का विवरण विधान सभा चुनाव की अंतिम तिथि से 75 दिन के अंतर्गत चुनाव आयोग में जमा करना होता है. इसके मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दलों के लिए चुनाव खर्च विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल, 2025 थी. व्यय विवरण में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को प्राप्त कुल राशि (नकद, चेक और डीडी में) और दलों का खर्च विवरण (नकद, चेक, शेष बकाया राशि) होता है. दलों द्वारा उम्मीदवारों के अपराधिक पृष्ठभूमि को प्रकाशित करने पर किया गया व्यय, पार्टी केंद्रीय मुख्यालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप्स/अन्य माध्यमों से वर्चुअल कैंपेन पर खर्च, राजनीतिक दल चुनाव घोषणा तिथि तथा चुनाव समाप्ति तिथि के बीच प्राप्त धन और व्यय की सूचना इस ब्यौरे में देते हैं.
ये भी पढ़ें: