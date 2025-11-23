ETV Bharat / state

75वां संविधान दिवस मनाएगी दिल्ली विधानसभा, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने की उच्च स्तरीय बैठक, उपराष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि

इस वर्ष के समारोह का मुख्य आकर्षण भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन द्वारा एक विशेष रूप से तैयार कॉफी टेबल बुक का विमोचन होगा, जो भारत के प्रथम निर्वाचित भारतीय स्पीकर विट्ठलभाई पटेल के 24 अगस्त 1925 को केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष चुने जाने के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रकाशित की जा रही है.

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज दिल्ली पुलिस, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), उद्यान विभाग तथा विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर 75वें संविधान दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की. दिल्ली विधानसभा 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाएगी, जो 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान के अंगीकरण की ऐतिहासिक स्मृति को समर्पित है.

75वां संविधान दिवस मनाएगी दिल्ली विधानसभा: कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाएँगे. उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, दिल्ली कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह तथा दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव राजीव वर्मा भी मंच पर उपस्थित रहेंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता द्वारा की जाएगी. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा तैयार तीन मिनट की एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी.

स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने की उच्च स्तरीय बैठक (ETV Bharat)

स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने की उच्च स्तरीय बैठक: 75वें संविधान दिवस पर जारी की जाने वाली कॉफी टेबल बुक में विट्ठलभाई पटेल के जीवन, भाषणों एवं लेखन से संबंधित दुर्लभ अभिलेखीय सामग्री, महत्वपूर्ण दस्तावेज, उनके कार्यकाल की प्रमुख झलकियाँ तथा ऑल इंडिया स्पीकर्स’ कॉन्फ्रेंस से जुड़े उल्लेखनीय अंश संकलित किए गए हैं. साथ ही इसमें भारत की विधायी संस्थाओं के विकास से जुड़ी ऐतिहासिक सामग्री तथा आधुनिक संसद की महत्वपूर्ण छवियाँ शामिल हैं, जो भारत की लोकतांत्रिक यात्रा और पटेल के अमर योगदान को समर्पित एक संक्षिप्त किन्तु समृद्ध संग्रह प्रस्तुत करती हैं.

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संविधान दिवस राष्ट्र के लोकतांत्रिक आदर्शों का स्मरण कराता है और उन्होंने सभी विभागों को गरिमापूर्ण तथा सुचारु आयोजन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण समन्वय के निर्देश दिए. तैयारियाँ लगभग पूर्ण होने के साथ, दिल्ली विधान सभा एक उत्कृष्ट एवं सुव्यवस्थित समारोह के लिए पूर्णतः तैयार है.



