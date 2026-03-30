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दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में 15 घंटे 16 मिनट चली कार्यवाही, सात कैग रिपोर्ट हुई पेश

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बजट सत्र को लेकर सदन की कार्यवाही के बारे में दी विस्तृत जानकारी

विधानसभा स्पीकर
विधानसभा स्पीकर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 30, 2026 at 4:57 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के चार दिवसीय बजट सत्र का लेखा-जोखा आ गया है. दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस सत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बजट सत्र में विधानसभा की कार्यवाही कुल 15 घंटे 16 मिनट तक चली, जिसमें बहुत सारा कामकाज हुआ.

कुल 7 कैग रिपोर्ट पटल पर रखी गई
उन्होंने बताया कि इस बार बजट सत्र में कुल 7 कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई. इसके अलावा पहले प्रस्तुत की गई कैग रिपोर्ट पर पीएसी की रिपोर्ट भी लंबे समय बाद सदन में प्रस्तुत की गई. विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कैग की अब कोई रिपोर्ट लंबित नहीं है. अब तक की सारी पुरानी लम्बित कैग रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हो चुकी हैं.

उन्होंने बताया कि तीन कैग रिपोर्ट जिससे संबंधित पीएसी की रिपोर्ट सदन में पेश की गई उनमें शराब नीति, पॉल्यूशन और हेल्थ विभाग से संबंधित पीएसी की रिपोर्ट शामिल हैं. पीएसी की रिपोर्ट के सदन में प्रस्तुत होने के बाद उसको सदन ने स्वीकार भी किया और उसको आगे की कार्रवाई के लिए सम्बंधित विभागों को भेज दिया गया है. इस तरह से तीन कैग रिपोर्ट पर पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई. बाकी की सात कैग रिपोर्ट को भी पीएसी को भेज दी गई है.

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दी जानकारी (ETV BHARAT)

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इसके अलावा सदन में तीन वित्तीय समितियों लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति का भी चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ. उन्होंने बताया कि तीनों समितियों में 9-9 सदस्यों के लिए चुनाव होना था. तीनों ही समितियों के सदस्य पद के लिए सिर्फ 9-9 ही आवेदन आए, जिससे इन सभी को निर्विरोध सदस्य चुन लिया गया.

उन्होंने बताया कि बाकी समितियों का गठन अप्रैल माह में किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अभी गठित की गई लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति के अध्यक्षों को अभी नॉमिनेट किया जाना है. यह प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी.

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस बार के सत्र में नियम 280 विशेष उल्लेख के तहत भी पर्याप्त मुद्दे उठाए गए. कुल 63 सदस्यों ने विधानसभा के पास मुद्दे उठाने के लिए भेजे थे जिनमें से 44 मुद्दों को उठाया गया और उनसे संबंधित विभागों को जवाब देने के लिए भी भेज दिया गया है. जल्दी ही विधायकों को उनके जवाब भेज दिए जाएंगे. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार नियम 280 के तहत अलग-अलग तरह के मामले उठाए गए जिससे कि सभी तरह के मुद्दों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया.

बजट सत्र के सत्रावसान के लिए एलजी को भेजी गई फाइल
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि हमने बजट सत्र के सत्रावसान के लिए भी फाइल उपराज्यपाल को भेज दी है. जैसे ही फाइल पर उनके साइन होकर के हमारे पास आ जाएंगे, बजट सत्र के सत्रावसन की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इस पूरे सत्र में विपक्ष का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना रहा. उनको यह बात सोचनी चाहिए थी कि वह भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है.

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष की नेता आतिशी जब मुझसे मिलने आई तो उस दिन छुट्टी थी लेकिन फिर भी मैंने स्पेशल ऑफिस को खुलवाकर उनसे मुलाकात की और उन्होंने अपने सदस्यों के निलंबन का जो मुद्दा उठाया तो मैंने कहा कि यह तो पहले से ही नियम है कि अगर पूरे सत्र के लिए निलंबन हुआ है तो वह निलंबन सत्र की समाप्ति के बाद ही खत्म होगा. इसलिए अब सत्र का सत्रावसान जैसे ही हो जाएगा वैसे उनका निलंबन भी खत्म हो जाएगा.

स्पीकर ने कहा कि विपक्ष के लोगों ने जिस तरह से उपराज्यपाल के अभिभाषण में व्यवधान डाला इस तरह से सदन की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. उन्होने कहा कि रूल बुक के अनुसार निलंबन होता है वह सदन के परिसर से बाहर का ही होता है. इसलिए उनको विधानसभा के परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया. विपक्ष ने पूरे बजट सत्र में भाग नहीं लिया जो ठीक नहीं रहा.

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