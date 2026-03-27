दिल्ली विधानसभा में आज बजट सत्र का चौथा दिन, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा
लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति और विशेषधिकार समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा के बाद... किया जाएगा स्वीकार
Published : March 27, 2026 at 9:40 AM IST
नई दिल्लीः दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है, जहां कई महत्वपूर्ण मुद्दों और रिपोर्टों पर चर्चा होने जा रही है. सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी और इसमें विभिन्न समितियों की रिपोर्ट पेश की जाएगी.
CAG रिपोर्ट और समितियों की रिपोर्ट पर फोकस
आज की कार्यवाही में लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति और विशेषाधिकार समिति की रिपोर्टों पर चर्चा के बाद उन्हें स्वीकार किया जाएगा. इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पर भी सदन में विस्तार से बहस होगी, जिसमें सरकारी खर्च और कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दे उठ सकते हैं.
विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाने का मौका
सदन में नियम 280 के तहत विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठा सकेंगे. इससे जनता से जुड़े मुद्दों को सीधे विधानसभा में रखने का अवसर मिलेगा और सरकार से जवाबदेही तय करने का दबाव बनेगा.
दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य विभागों की रिपोर्ट भी चर्चा में
दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित रिपोर्ट सहित विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा प्रस्तावित है. इससे शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की स्थिति पर भी बहस देखने को मिलेगी.
आर्थिक सर्वे और बजट पर आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वे और बजट प्रस्ताव पर भी आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी. वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं और योजनाओं पर सदन में विचार-विमर्श होगा.
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