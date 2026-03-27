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दिल्ली विधानसभा में आज बजट सत्र का चौथा दिन, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

दिल्ली विधानसभा में आज बजट सत्र का चौथा दिन, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा ( ETV Bharat )

नई दिल्लीः दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है, जहां कई महत्वपूर्ण मुद्दों और रिपोर्टों पर चर्चा होने जा रही है. सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी और इसमें विभिन्न समितियों की रिपोर्ट पेश की जाएगी.

CAG रिपोर्ट और समितियों की रिपोर्ट पर फोकस

आज की कार्यवाही में लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति और विशेषाधिकार समिति की रिपोर्टों पर चर्चा के बाद उन्हें स्वीकार किया जाएगा. इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पर भी सदन में विस्तार से बहस होगी, जिसमें सरकारी खर्च और कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दे उठ सकते हैं.

विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाने का मौका

सदन में नियम 280 के तहत विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठा सकेंगे. इससे जनता से जुड़े मुद्दों को सीधे विधानसभा में रखने का अवसर मिलेगा और सरकार से जवाबदेही तय करने का दबाव बनेगा.