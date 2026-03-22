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दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र कल से, पिछले वित्तीय वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करेंगी मुख्यमंत्री

दिल्ली की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखेंगी.

दिल्ली विधानसभा बजट सत्र 2026-27
दिल्ली विधानसभा बजट सत्र 2026-27 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 22, 2026 at 10:41 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है. तीन दिवसीय बजट सत्र के पहले दिन सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम् से प्रारंभ होगी. दिल्ली विधानसभा के सचिव रंजीत सिंह द्वारा जारी कार्य सूची के अनुसार, पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने से लेकर कई महत्वपूर्ण विधायी और प्रशासनिक कार्य शामिल किए गए हैं. सदन की शुरुआत शोक संदर्भ से होगी. इस दौरान शीतकालीन सत्र के बाद दिवंगत हुए सदन के पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी. इसके बाद नियम 280 के तहत सदस्य विशेष उल्लेख के माध्यम से अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाएंगे.

इसके बाद नियम-114 के अंतर्गत एक प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिसमें विपक्ष द्वारा लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर एक निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा, जिस पर चर्चा होगी. यह निंदा प्रस्ताव भाजपा विधायक शिखा राय के द्वारा पेश किया जाएगा. इसके अलावा, सत्र के दौरान विभिन्न समितियों की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की जाएंगी. इनमें बिजनेस एडवाइरी कमेटी की रिपोर्ट, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी की रिपोर्ट शामिल है. इन रिपोर्ट पर सदन में चर्चा होने की संभावना है, जिससे प्रशासनिक कार्यों और वित्तीय मामलों की समीक्षा की जाएगी.

पहले दिन मुख्यमंत्री पेश करेंगे वर्ष 202526 का आर्थिक सर्वेक्षण

बजट सत्र के पहले दिन की सबसे अहम कार्यवाही दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना रहेगा. मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखेंगी. आर्थिक सर्वेक्षण में राजधानी की वित्तीय स्थिति, विकास योजना, राजस्व और खर्च से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जो आगमी बजट का आधार मानी जाती है. इसके अलावा सदन में वित्तीय समितियों के चुनाव की प्रक्रिया भी कराई जाएगी.

नियमों के अनुसार, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ऐस्टीमेट कमिटी और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कमेटी के लिए सदस्यों का चयन किया जाएगा. सत्र के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की कई ऑडिट रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी. इनमें राज्य वित्त से जुड़ी रिपोर्ट, राजस्व और सामाजिक क्षेत्र की रिपोर्ट, दिल्ली जल बोर्ड के कामकाज की रिपोर्ट तथा विश्वविद्यालयों से संबंधित रिपोर्ट शामिल हैं. इन रिपोर्ट के आधार पर सरकार के खर्च और योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और विपक्ष द्वारा इन पर सवाल उठाए जाने की संभावना है.

बता दें कि चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिल सकती है. बजट सत्र को लेकर के राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है सत्र के दौरान विकास कार्यों, वित्तीय प्रबंधन, प्रशासनिक फैसलों और जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर जोरदार बहस देखने को मिलेगी.

बजट सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री करेंगी खीर सेरेमनी की शुरुआत

विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह 9:45 पर दिल्ली के आने वाले बजट को लेकर खीर सेरेमनी की शुरुआत करेंगी. यह आयोजन भी विधानसभा परिसर के अंदर होगा. इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीदी दिवस के अवसर पर सुबह 9:30 बजे शहीदों को दिल्ली विधानसभा में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, अन्य विधायक और सरकार के मंत्री भी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे.

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