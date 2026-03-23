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दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे AAP विधायक, आतिशी-गोपाल राय बोले हो रही ‘लोकतंत्र की हत्या’

दिल्ली विधानसभा के बाहर धरने पर बैठा विपक्ष ( ETV BHARAT )

विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है-AAP विधायक नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के दौरान कहा कि सदन के अंदर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी आम आदमी पार्टी के विधायक अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं. आतिशी ने कहा कि “अगर हम विरोध करते हैं तो हमें सस्पेंड कर दिया जाता है. हमारे चार विधायकों को पिछले सत्र से ही निलंबित किया गया है और अब उन्हें बजट सत्र में भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा. यह सीधे-सीधे लोकतंत्र की हत्या है.

बजट सत्र के दौरान AAP विधायकों ने विधानसभा के बाहर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के जरिए उन्होंने “लोकतंत्र की हत्या बंद करो” जैसे नारे लगाए और सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया.

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के अंदर जहां बजट सत्र की कार्यवाही जारी रही है. वहीं बाहर आम आदमी पार्टी की नेता प्रतिपक्ष आतिशी सहित विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया. पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन किया जा रहा है.

चार विधायकों के निलंबन पर विवाद

आतिशी ने यह भी कहा कि जिन विधायकों को निलंबित किया गया है, उन्हें लाखों लोगों ने चुनकर विधानसभा में भेजा है. उन्होंने सवाल उठाया कि “क्या हम अपराधी हैं? क्या हमने कोई अपराध किया है? फिर हमें सदन में जाने से क्यों रोका जा रहा है?” उन्होंने आरोप लगाया कि इन विधायकों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल, बैरिकेडिंग और केंद्रीय बल तक तैनात किए गए हैं.

बजट सत्र का बहिष्कार कर धरने पर बैठा विपक्ष (ETV BHARAT)

कानून-व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

आतिशी ने दिल्ली की कानून-व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बवाना और खानपुर जैसे इलाकों में अपराध की घटनाओं पर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती, लेकिन विधायकों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है.

बैरिकेडिंग लगाकर रोके गए AAP विधायक (ETV BHARAT)

विपक्ष के बिना सदन चलाना चाहती है सरकार-AAP विधायक

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार विपक्ष को बाहर रखकर सदन चलाना चाहती है. उन्होंने कहा कि “पिछले सत्र में चार विधायकों को निलंबित किया गया था, लेकिन अब उन्हें बजट सत्र में भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा यह लोकतंत्र के खिलाफ है. इसी के विरोध में आज सभी विधायक सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं.”

दिल्ली विधानसभा के बाहर 'आप' का विरोध (ETV BHARAT)

आप नेताओं ने कहा कि जब तक उनके चारों विधायकों संजय झा, कुलदीप कुमार, जरनैल सिंह और सोमदत्त को विधानसभा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तब तक सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे और विरोध जारी रहेगा.

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