आतिशी बयान मामला: दस्तावेजों की देरी पर तकरार, दिल्ली विधानसभा सचिवालय को अब भी FSL रिपोर्ट का इंतजार

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नेता विपक्ष आतिशी के बयान को लेकर विधानसभा सचिवालय और पंजाब पुलिस के बीच जालंधर में दर्ज एक एफआईआर को लेकर पत्राचार का दौर तेज हो गया है. ताजा घटनाक्रम में पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने 28 जनवरी को दिल्ली विधानसभा सचिवालय के पत्र का जवाब तो दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण फॉरेंसिक रिपोर्ट अब भी लंबित है.

पंजाब के डीजीपी ने सूचित किया है कि उन्होंने अपना जवाब और जालंधर पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट आवश्यक मंजूरी के लिए पंजाब सरकार के गृह विभाग को भेज दी है.

मंजूरी के फेर में फंसा जवाब

दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने 23 जनवरी को पत्र भेजकर 28 जनवरी तक लिखित जवाब मांगा था. इसके उत्तर में पंजाब के डीजीपी ने स्पष्ट किया कि जालंधर पुलिस कमिश्नर से प्राप्त रिपोर्ट और उनका अपना पक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को अग्रेषित कर दिया गया है. वहां से स्वीकृति मिलते ही इसे औपचारिक रूप से सचिवालय को सौंप दिया जाएगा.

बार-बार बढ़ाई गई समय-सीमा

मामले की गंभीरता को देखते हुए सचिवालय ने दस्तावेजों के लिए कई बार रिमाइंडर जारी किए हैं. सबसे पहले दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने 16 जनवरी को पहली बार आवेदन और एफएसएल रिपोर्ट मांगी थी. 22 जनवरी को रिपोर्ट जमा करने की प्रारंभिक समय-सीमा समाप्त हुई तब 23 जनवरी को समय-सीमा बढ़ाकर 28 जनवरी की गई. अब दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने कहा है कि "एफएसएल रिपोर्ट और फॉरेंसिक अभिलेख मामले के तथ्यों को स्थापित करने और संस्थागत पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं."

क्यों अहम है यह रिपोर्ट?

दिल्ली विधानसभा सचिवालय का मानना है कि पंजाब की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट इस मामले की दिशा तय करने में निर्णायक साबित होगी. निर्धारित तिथि बीत जाने के बावजूद रिकॉर्ड प्राप्त न होने पर सचिवालय ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की है. फिलहाल यह विषय सक्रिय रूप से विचाराधीन है और सबकी नजरें पंजाब के गृह विभाग की मंजूरी पर टिकी हैं.